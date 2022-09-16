ارتفاع حالات الإصابة بحمى الوادي المتصدع إلى 149 حالة

أعلنت وزارة التنمية الحيوانية، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بحمى الوادي المتصدع في موريتانيا، ارتفع إلى 149حالة إصابة موزعة على عدة ولايات.

وقالت الوزارة إنها توصلت لهذه النتيجة بعد إجراء مجموعة من التحاليل بلغت 564 تحليلا، مشيرة إلى أن الإصابات المسجلة موزعة على 5 بؤر.

وأضافت أن الحالات الموجبة بحمى الوادي المتصدع تم تسجيلها في ولايات تيرس زمور(بلدية ازويرات) الحوض الغربي(بلدية انصافني) وتكانت (النيملان) والحوض الشرقي (اطويل) وترارزة (بلدية النباغية)

وأشارت الوزارة إلى أنها اتخذت جملة من الإجراءات لمواجهة المرض شملت علاج الحيوانات المصابة وعزلها، والحد من حركة الحيوانات المصابة أو المشتبه بها؛ واستخدام المبيدات الحشرية ومكافحة الحشرات الناقلة، والتطعيم ضد داء الباستريلا عند الإبل.

وسبق للوزارة أن أعلنت الأسبوع الماضي أنها سجلت 95 حالة موجبة بحمى الوادي المتصدع من أصل 564 عينة في كل من ازويرات (تيرس زمور) بلدية انصافني (الحوض الغربي) بلدية حاسي عبد الله (الحوض الغربي) النيملان (تكانت) اطويل (الحوض الشرقي) الميمون (ترارزة)