فرنسا تعلق منح التأشيرات للمواطنين الماليين

علقت القنصلية الفرنسية في دولة مالي، منح التأشيرات للمواطنين الماليين، وأعلنت غلق أبوابها ابتداء من اليوم الجمعة.

جاءت الإجراءات التي اتخذتها السفارة الفرنسية، على خلفية توقيف السلطات المالية، لاثنين من عمال السفارة في باماكو، دون الإعلان عن أسباب التوقيف.

وبعد ساعات من التوقيف، تم الإفراج عن الموقوفين، ولم يصدر حتى الآن أي توضيح من السلطات المالية حول اسباب توقيف العاملين في سفارة فرنسا في باماكو.

وحسب ما نقل مراسل صحراء ميديا عن مصادر محلية فإن الإفراج عن المعنيين جاء بعد اتصالات مكثفة بين السلطات المالية والسفارة الفرنسية بباماكو.