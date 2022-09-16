موريتانيا.. 4 وفيات و 8 إصابات بسبب الحمى النزيفية

وكانت وزارة وزارة التنمية الحيوانية، أعلنت مساء أمس، ارتفاع عدد المواشي المصابة بحمى الوادي المتصدع إلى 149حالة إصابة موزعة على عدة ولايات.

وقالت الوزارة إنها توصلت لهذه النتيجة بعد إجراء مجموعة من التحاليل بلغت 564 تحليلا، مشيرة إلى أن الإصابات المسجلة موزعة على 5 بؤر.

وأضافت أن الحالات الموجبة بحمى الوادي المتصدع تم تسجيلها في ولايات تيرس زمور(بلدية ازويرات) الحوض الغربي(بلدية انصافني) وتكانت (النيملان) والحوض الشرقي (اطويل) وترارزة (بلدية النباغية)

وأشارت الوزارة إلى أنها اتخذت جملة من الإجراءات لمواجهة المرض شملت علاج الحيوانات المصابة وعزلها، والحد من حركة الحيوانات المصابة أو المشتبه بها؛ واستخدام المبيدات الحشرية ومكافحة الحشرات الناقلة، والتطعيم ضد داء الباستريلا عند الإبل.