لمواجهة مخلفات الأمطار.. أمريكا تساعد موريتانيا ب37 مليون أوقية

أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، اليوم الجمعة، تقديم مساعدة مالية تبلغ 100 ألف دولار، أي ما يعادل 37 مليون أوقية قديمة، لدعم المتضررين من الأمطار في موريتانيا.

المساعدات التي أعلنتها السفارة الأمريكية في نواكشوط، تستهدف المتضررين في «مدينة كيهيدي وأحياء الدار البيضاء ودارالنعيم في نواكشوط» وفق السفارة.

وأضافت أن هذه المساعدات «الأولية السريعة ستوفر دعما ماليا بدون مواد غذائية، إلى 3540 شخصًا في 590 أسرة».

وقالت إنها مقدمة «لتغطية حاجياتهم من الطعام والملابس الأساسية وتسهيل الوصول إلى الخدمات مثل ضخ المياه أو شراء أكياس الرمل لمنع المزيد من الضرر للأسر».

وأشارت إلى أن المساعدات من شأنها أن «تقلل من مخاطر العدوى والأمراض والمزيد من الأضرار الناجمة عن الأمطار».

وأكدت السفارة أن الولايات المتحدة «تقف إلى جانب الشعب الموريتاني، وهو يواصل مواجهته آثار مياه الأمطار ومرحلة التعافي منها».

وكانت مناطق واسعة من موريتانيا وبعض أحياء العاصمة نواكشوط، قد تضررت من الأمطار والسيول خلال موسم الأمطار الحالي.