نواكشوط.. توزيع مساعدات على أكثر من 2500 أسرة

وزعت مفوضية الأمن الغذائي، في موريتانيا، اليوم الجمعة، في العاصمة نواكشوط، 170 طنا من المواد الغذائية، على 2585 أسرة، متضررة من الأمطار.

وتستفيد من هذه المساعدات أسر في مقاطعات عرفات والميناء والرياض، بولاية نواكشوط الجنوبية، و”تشمل توزيع أكثر من 170 طنا من المواد الغذائية الأساسية، كالسكر والأرز وزيت الطهي والتمر” وفق ما أوردته الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية).

وقال مفوض الأمن الغذائي المساعد، لمام عبداوة، إن هذه المساعدات “تنصاف إلى التدخل الذي نفذته المفوضية بنجاح في ولاية نواكشوط الشمالية قبل أيام، والذي استفادت منه أكثر من 3600 أسرة تضررت من الأمطار، في تلك الولاية” وفق تعبيره.

وأضاف أن توزيع هذه المساعدات “تم بناء على إحصاء شامل للمتضررين، نفذته السلطات الإدارية في الولاية، في إطار الجهود الحكومية لصالح الأسر الأكثر هشاشة”.