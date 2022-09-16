النيجر.. مقتل 7 مسلحين من جماعة “بوكو حرام”

أعلن الجيش النيجري، اليوم الجمعة، مقتل 7 مسلحين، وإيقاف 30 من عناصر جماعة “بوكو حرام “، في عمليات نفذها الجيش، جنوب شرقي البلاد مؤخرا.

وقالت وزارة الدفاع في نشرتها الأسبوعية للعمليات العسكرية، إنّ الجيش قتل هذا الأسبوع “7 إرهابيين” في بلدة غيسكيرو القريبة من الحدود مع نيجيريا، و”اقتحم” في مقاطعة نغويمي في الشمال قرب تشاد، عدداً من “المخابئ” التي تستخدم لاحتجاز المخطوفين على أيدي حركة بوكو حرام.

وأضافت النشرة، أنّ الجيش أوقف “ستّة متآمرين مع بوكو حرام” خلال عملية عسكرية في منطقة تومور جنوب شرقي البلاد.

وأكّدت الوزارة أنّ الجيش اعترض في 9 سبتمبر “نحو ثلاثين فرداً من جنسية أجنبية” كانوا ينقلون “معدات مختلفة مرسلة إلى عناصر من بوكو حرام”، وأوقف هؤلاء “المتآمرين” مع الحركة.

ولم يكشف الجيش عن هوية أفراد الموقوفين، مشيرا إلى أنّه “وضعهم في تصرّف سلطات بلدهم”، فيما تحدثت مصادر محلية لوكالة فرانس برس، أن “الموقوفين من نيجيريا”.