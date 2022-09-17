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الحزب الحاكم: تفاهمات التشاور ستعزز الديمقراطية

صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 دقائق

قال حزب الإنصاف، الحاكم في موريتانيا، إن التفاهمات الصادرة في ختام مراحل التشاور، تعتبر «خطوة كبيرة في سبيل تعزيز الديمقراطية». 

الحزب في بيان أصدره اليوم السبت، أضاف أنه في نهاية مراحل التشاور الذي نظمته وزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية، الأيام الماضية، توج «بإجماع قل نظيره».

وأشار إلى أن استحداث لائحة للشباب والنساء، من أحد عشر مقعدا تضم، على الأقل، مقعدين لذوي الاحتياجات الخاصة، «هو مطلب ظل شباب حزب الإنصاف يتشبث به» وفق تعبيره.

وتابع أن ربط نواب العاصمة نواكشوط بثلاث دوائر انتخابية وزيادة تمثيلها بثلاثة مقاعد، «يشكل تلبية لطلب قديم وملح لدى طيف سياسي واسع في بلادنا».

وحسمت الجلسة الختامية للتشاور، الذي دام لمدة يومين، بين وزارة الداخلية واللامركزية، بالاتفاق على وثيقة لتنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية المقبلة، من ضمنها اعتماد النسبية واستحداث لائحة للشباب.

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صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 دقائق

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