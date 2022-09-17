السنغال.. تعيين الخبير المالي آمادو با وزيرا أول

أعُلن في العاصمة السنغالية دكار، اليوم السبت تعيين الخبير المالي، آمادو با، وزيرا أول، بعد إلغاء المنصب عام 2019، بعيد انتخاب الرئيس الحالي، ماكي صال.

وجاء في المرسوم الرئاسي ، أن الرئيس صال اختار مصطفى با، ل«كفاءته وتفانيه في العمل على المشاكل الاقتصادية، الصحية، المجتمعية والبيئية».

وأضاف المرسوم الرئاسي، أن با سيقترح على الرئيس صال خلال الساعات القليلة المقبلة فريقا حكوميا يجسد عقلية حكومة «التصدي».

وفي أول تعليق له بعد تعيينه، قال آمادو با إن «الرئيس أخبره صباح اليوم باختياره لقيادة الحكومة الجديدة، مؤكدا أن فريقه سيبدأ في مواصلة تنفيذ خطة الرئيس».

وأكد الوزير الأول الجديد، أن الأولوية للحكومة «ستكون تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وتثبيت الأسعار وأسعار الإيجار، إضافة إلى التعليم والصرف الصحي التكوين المهني والتوظيف».

وقال با إن الفريق الحكومي سيعلن عنه مساء اليوم، في حدود الساعة السابعة مساء.

من يكون الوزير الجديد؟

حصل آمادو با (61 عاما) بعد نجاحه في البكالوريا الفنية في الإدارة عام 1980 ، على الماجستير في الاقتصاد وإدارة الأعمال الاختيارية وبراءة اختراع من ENAM في عام 1988.

عمل مفتشا متدربا في ديوربل عام 1989 ، ثم كبير مفتشي القطاع الأول لضريبة القيمة المضافة في المديرية العامة للضرائب في دكار.

تولى بعد ذلك مهام مفوض مراقب التأمين في إدارة التأمين حتى عام 1994 ، ثم مفتش مدقق في قسم التدقيق الضريبي والتحقيقات.

بعد دورة تدريبية خلال صيف عام 2001، تولى مسؤولية مركز الشركات الكبرى التابع لإدارة الضرائب، ثم أصبح مديرًا للضرائب في عام 2004 لمدة عام واحد.

وعين وزيرا للمالية في تشكيل حكومة 2013 ليشغل منصب وزير الخارجية في حكومة ماكي صال عام 2019 ، ليعود اليوم على رأس الحكومة الجديدة.