تواصل: نعترض على إعلان الداخلية «المتسرع» بخصوص نتائج التشاور

أعلن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل» المعارض، في موريتانيا، اليوم السبت، أن إعلان الداخلية عن اتفاق على المشروع الذي تقدم به وزير الداخلية، موقف «متسرع ومن طرف واحد».

الحزب المعارض الأكثر تمثيلا في البرلمان، في بيان له مساء اليوم، قال إنه «تفاجأ من بيان وزارة الداخلية، دون انتظار موقف نهائي منا، ولهذا نعترض عليه».

وأضاف الحزب، أنه شارك خلال الأيام الماضية في الجلسات النقاشية التي دعت إليها وزارة الداخلية واللامركزية، وهي جلسات «خصصت لمحاولة بلورة موقف مشترك من مجمل القضايا ذات العلاقة بالانتخابات».

وتابع أن الحزب دافع خلال الجلسة الختامية عن تصور «شامل كان ضمَّنه ردا مكتوبا سُلّم للوزارة».

وأشار إلى أن ممثل الحزب في النقاش، أكد أن الموقف من هذا المشروع قبولا أورفضا أو تعديلا، «يعود إلى المؤسسات الحزبية المخولة، وهي التي ستتخذ موقفها من ذلك في أقرب الآجال».

وكانت وزارة الداخلية واللامركزية، قد أعلنت أنها حسمت خلال الجلسة الختامية للتشاور، الذي دام لمدة يومين، بينها والأحزاب السياسية، بالاتفاق على وثيقة لتنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية المقبلة، من ضمنها اعتماد النسبية واستحداث لائحة للشباب.