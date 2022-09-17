السنغال.. حكومة جديدة قرابة نصفها نسوة وشباب

أعلنت رئاسة الجمهورية في السنغال، ليل السبت/الأحد، تشكيلة الحكومة الجديدة بعد ساعات من تعيين آمادو با وزيرا أول، وهي الحكومة التي برز فيها حضور النسوة والشباب.

الحكومة التي أعلن تشكيلتها الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية عبد اللطيف كولبالي، تتكون من 38 حقيبة، كان نصيب النساء منها ثمانية حقائب، والشباب ثمانية حقائب أخرى.

كما ضمت الحكومة الجديدة وزراء منتدبون، ووزراء منتدبون لدى رئاسة الجمهورية، فيما حافظ عدد من الوزراء على مقاعدهم، من أبرزهم وزيرة الخارجية عيساتا تال صال، ووزير الجيوش سيديكي كابا، ووزير الداخلية انتوان فيليكس ديون ووزير الصحة ماري خيميس انغوم.

وأعلن الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية السنغالية، أن مصطفى انياس، الرئيس السابق للجمعية الوطنية (البرلمان)، مُنح منصب الممثل السامي لرئيس الجمهورية.

وفيما يلي التشكيلة الكاملة للحكومة:

سيديكي كابا، وزيرًا للجيوش

اسماعيل ماديور فال، وزيرًا للعدل

عيساتا تال صال، وزيرة للخارجية

فيليكس انتوان ديوم، وزيرا للداخلية

مامادو مصطفى با، وزيرًا للمالية والميزانية

امادو مانصور فاي، وزيرًا للبنى التحتية والنقل وفك العزلة

علي انغوي اندياي، وزيرًا للزراعة والتجهيزات الريفية والسيادة الغذائية

أوليماتا صار، وزيرة للاقتصاد والتخطيط والتعاون

الشيخ عمر آن، وزيرًا للتهذيب الوطني

موسى بالدي، وزيرًا للتعليم العالي والبحث والتطوير

مارياما صار، وزيرة للتكوين المهني والتعليم والدمج

سيرين امباي اتيام، وزيرًا للمياه والصرف الصحي

فاتو دياني، وزيرة للمرأة والأسرة وحماية الطفل

ماري خيميس انغوم اندياي، وزيرة للصحة

عمر صار، وزيرًا للمناجم والجيولوجيا

صوفي اغلاديما، وزيرة للبترول والطاقة

دودو كا، وزيرًا للنقل الجوي وتطوير البنى التحتية للمطارات

عليون اندوي، وزيرًا للبيئة والتنمية المستديمة والتحول البيئي

بابا ساغنا امباي، وزيرًا للصيد والاقتصاد البحري

صامبا سي، وزيرًا للعمل

عبدولاي صيدو صو، وزيرًا لتنظيم السكن والصحة العمومية

عبدو الكريم فوفانا، وزيرًا للتجارة والاستهلاك، والشركات الصغيرة، المتحدث باسم الحكومة

مصطفى ديوب، وزيرًا للتكوير الصناعي والشركات المتوسطة

صامبا انديوبين، وزيرًا للتنمية المجتمعية والتضامن الوطني والتجهيز الإقليمي

فيكتورين اندي، وزيرة للتمويلات الصغيرة والاقتصاد المجتمعي والتضامني

مامادو تالا، وزيرًا للتجمعات الاقليمية والإدارة وتنمية الأقاليم

باب ماليك اندور، وزيرًا للشباب والمشاريع والعمل

يانخوبا دياتارا، وزيرًا للرياضة

مام امباي انيانغ، وزيرة للسياحة والترفيه

عليون صو، وزيرًا للثقافة والتراث التاريخي

موسى بوكار اتيام، وزيرًا للاتصال والتواصل والاقتصاد الرقمي

غالو با، وزيرًا للوظيفة العمومية وتطوير القطاع العمومي

باب امادو اندياي، وزيرًا للصناعة التقليدية وتطوير القطاع الغير مصنف

عالي صالح ديوب، وزيرًا للتنمية الحيوانية

انيت سك، وزيرة منتدبة لدى وزيرة الخارجية، مكلفة بالسنغاليين في الخارج

مامادو ساليو صو، وزيرًا منتدبًا لدى وزير العدل، مكلفًا بالحوكمة الرشيدة وتطوير حقوق الإنسان

بيرام فاي، وزيرًا منتدبًا لدى وزير الداخلية، مكلفًا بأمن المجتمعات المحلية والحماية المدنية

يانخوبا عيسى ديوب، وزيرًا منتدبًا لدى وزير المياه والصرف الصحي، مكلفًا بالحماية والتصدي للفيضانات

أما الوزراء المنتدبون لدى رئاسة الجمهورية فهم:

عبدولاي داووا دياللو، وزيرًا مديرًا لمكتب رئيس الجمهورية

مصطفى انياس، الممثل السامي لرئيس الجمهورية

محمود صالح، المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية

الشيخ كانتي، وزيرًا منتدبًا لدى رئاسة الجمهورية، مكلفًا بمتابعة خطة “السنغال الجديد”

يورو ديا، وزيرًا متحدثًا باسم الرئاسة، ومنسق الاتصال لدى رئاسة الجمهورية