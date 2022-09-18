أمطار متوسطة إلى خفيفة على مناطق واسعة من موريتانيا

أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية، في موريتانيا، اليوم الأحد، أن مقاييس المطر سجلت خلال الـــ 24 ساعة الماضية تهاطل كميات من الأمطار على مناطق واسعة من البلاد، وذلك على النحو التالي:

الحوض الشرقي:

فصاله……………………………….15 مم

الحوض الغربي:

افلانيه………………………………19 مم

مدبوكو………………………………13 مم

اكني اهل جعفر …………………45 مم

الطينطان ………………………..25 مم

صونداج ………………………….25 مم

الليبه…………………………….14 مم

لحريجات……………………….40 مم

كتول …………………………40 مم

اطويل………………………39 مم

النايليه…………………..18 مم

بغداد…………………….07 مم

لعصابه:

اقورط………………………..100 مم

بوكعاره ……………………….66 مم

مقطع اسفيره………………..50 مم

افام لخذيرات………………..50 مم

الرشيد……………………………45 مم

اقليك اهل الشيخ احمد………………..39 مم

احسي ادهن……………….25مم

الدامغه……………………25 مم

صفى اندجاي………………..22 مم

دار العافيه ………………..22 مم

بدراعه 2 ………………..20 مم

دار النجات ………………..19 مم

تاهميره………………..15 مم

الصبار………………..15 مم

كيفه ………………..14 مم

ازويره………………..13 مم

ورتشي………………..08 مم

اقليك الصفى………………..07 مم

ماقه ………………..45 مم

باميره المدرسه ………………..45 مم

فرع اللينه 2………………..42 مم

السنهوري ………………..30 مم

باركيول ………………..25 مم

احسي اياره ………………..25 مم

فرع اللينه 1………………..22 مم

دسكي 1 ………………..21 مم

باركيول لخظر………………..20 مم

اتويشيت 1………………..18 مم

بلحراث………………..10 مم

جب اهل محم ………………..10 مم

دقفك………………..04 مم

كرو ………………..37 مم

تقادة اريجي………………..37 مم

كامور………………. 28 مم

اقليك اهل ايده………………. 22 مم

باميره………………..18 مم

كيفا ………………..07 مم

احسي الطين ………………..15 مم

ابروده………………..03 مم

اولاد حم………………..30 مم

دقفك………………..25 مم

الخلوه………………..25 مم

كاقي ………………..25 مم

اودي افلان………………..20 مم

الساني ………………..20 مم

لكليبيه………………..15 مم

اكمامين ………………..13 مم

اشكيك سبك………………..12 مم

تناهه………………..12 مم

لبنيه ………………..12 مم

كنكوصه ………………..07 مم

هامد ………………..04 مم

كوركول:

سنتشو بوماك………………..45 مم

نيرى والو………………..10 مم

كيهيدي………………..06 مم

بدامي………………..70 مم

المان………………..62 مم

ادباي اهل اكلاي ………………..37 مم

اندجادجبني كاندكا………………..37 مم

ادباي البطحه………………. 30 مم

بتك اهل اليماني………………..24 مم

اندجادجبني الشرفه………………..20 مم

تارنكه………………..12 مم

امبود………………..02 مم

الخلوه………………..02 مم

مقامه………………..23 مم

اتويزكره………………..75 مم

افدجيدجير ………………..45 مم

لحنيكات………………..40 مم

الحجاج ………………..35 مم

تجمع افدجار………………..30 مم

بذروه………………..30 مم

جاطل………………..25 مم

بكدره………………..21 مم

مونكل ………………..20 مم

ازكيلم ………………..20 مم

مقطع لعريش ………………..18 مم

رومانو………………..17 مم

ودجى بوصيابه ………………..43 مم

مفتاح الخير………………..28 مم

كرجومه ………………..25 مم

لكريكره ………………..20 مم

سيال كابابى ………………..09 مم

كانكي ………………..02 مم

لكصيبه ………………..02 مم

الطلحايه ……………….. 01 مم

كيدي ماغه

اهل سالم ………………..60 مم

الخشبايه ………………..55 مم

اهل سيدي ول امبارك ………………..51 مم

دانكرمو ………………. 48 مم

اهل صمب ………………..46 مم

داسي لعطش ………………..45 مم

اهل يربه ………………..35 مم

حاسي شكار ………………..33 مم

تاشوط ………………..31 مم

واعرت اهل لكحل………………..30 مم

ول امبني صونينكى ………………..21 مم

واعرت اهل احميميد ………………..19 مم

تينل دجبايه ………………..18 مم

ول امبني اداي ………………..16 مم

اهل سنو ………………..15 مم

حاسي سيدي ………………..12 مم

الملكه ………………..46 مم

الشيه 1 ………………..45 مم

الشيه 2 ………………..45 مم

ازنيكي العرب ………………..40 مم

الكتان ………………..40 مم

كليله ………………..40 مم

بايدجام ………………..38 مم

كوراي ………………..31 مم

ازنيكي ………………..30 مم

بولحيه ………………..30 مم

مدن لقلال ………………. 30 مم

سابوسيرى ………………..30 مم

قابو ………………..22 مم

كنكو ………………..20 مم

دجاكيلي ………………..20 مم

فيتاسه ………………..18 مم

سلو ………………..18 مم

بوكيدجام ………………..16 مم

الجديده ………………..15 مم

سلوقو ………………..13 مم

اهل سكابه ………………..12 مم

الشوطه ………………..10 مم

الاسلام ………………..10 مم

برودي ………………..10 مم

اشكاطه ………………..09 مم

المسلم ………………..09 مم

بتنده ………………..06 مم

اجار ………………..55 مم

اهل الحسن ………………..53 مم

اجار افلان ………………..53 مم

بكربه………………..45 مم

دجكي ………………..40 مم

اجار اهل عالي ………………..38 مم

اهل عالي الجديده………………..35 مم

الطبال 4 ………………..30 مم

التيشطايه ………………..30 مم

ومبو ………………..30 مم

عر ………………..23 مم

انخيله 2………………..21 مم

اكوينيت ………………..20 مم

ول الرامي تادريصه………………..20 مم

دجاليبه………………..19 مم

انخيله 1 ………………..15 مم

اهل ابريك ………………..10 مم

لعبلي ………………..27 مم

اويد اجريد ………………..20 مم

كالينيورو ………………..20 مم

دقفك ابن وهيب………………..20 مم

حاسي البكره الواد………………..16 مم

ابير افرا ………………..15 مم

متعيلك المدن ………………..12 مم

ول ينج………………..05 مم

كرفافه………………..05 مم

ابحيره………………..04 مم