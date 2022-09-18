موريتانيا.. توقعات بهطل أمطار وانخفاض درجات الحرارة

أعلنت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، في موريتانيا، اليوم السبت، توقعها انخفاض درجات الحرارة في عموم البلاد مع ملاءمة الأجواء لتهاطل أمطار، خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وأضافت الهيئة في نشرتها اليومية، أن «الجبهة المدارية ستمر جنوب نواكشوط وبالقرب من أطار وتيشيت، وأن الرياح ستكون ضعيفة إلى معتدلة شمالية شرقية على شمال البلاد، وغربية إلى جنوبية غربية على باقي التراب الوطني».

وأشارت إلى أن هذه الوضعية ملائمة لتهاطلات مطرية خفيفة إلى متوسطة على الحوضين ولعصابه وكيدي ماغه وكوركول ولبراكنه واترارزه وتكانت وآدرار.

وتابعت أن حالة الطقس على مستوى مدينة نواكشوط ستتميز برياح ضعيفة إلى معتدلة شمالية غربية، وستكون الرؤية عموما جيدة، والسماء قليلة الغيوم إلى غائمة.

وفيما يلي درجات الحرارة الدنيا والقصوى، المتوقعة خلال الـ24 ساعة المقبلة:

بير أم ٱݣرين……25/36

ازويرات………….26/36

أوجفت…………..28/39

شنقيط…………..26/37

أطار……………….28/40

وادان…………….28/37

اݣجوجت………28/40

انواذيب………..20/27

انواكشوط…….26/37

بوتلميت………..27/39

ٱلاگ…………26/37

مگطع لحجار….27/37

بوݣي………….26/36

روصو…………26/36

كيهيدي………25/35

مقامه…..……24/33

امبود…………25/34

سيليبابي…….24/32

كيفه………….26/36

كنكوصه……..25/34

باركيول………25/35

تجگجه……….26/37

تيشيت……….29/39

لعيون…………..26/36

النعمه…………..26/37

ولاته…………….28/38