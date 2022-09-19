واتساب سيتيح إجراء استطلاعات رأي على هواتف أندرويد

قال موقع WABetaInfo المتخصص في أخبار تطبيقات المراسلات الأشهر في العالم، إن تطبيق واتساب يعمل على اعتماد ميزة استطلاعات الرأي الجماعية على الهواتف.

وأضاف الموقع أن النظرة الأولى على الميزة، أظهرت واجهة إنشاء الاستطلاع، التي ستتيح لك نشر سؤال بالإضافة إلى تقديم ما يصل إلى 12 خيارًا للإجابات.

من جهته أورد موقع سام موبيل، أن مستخدمي التطبيق، سيتمكنون من العثور على ميزة إنشاء استطلاع واتساب داخل القائمة التي تحتوي أيضًا على خيارات مشاركة الوسائط الأخرى، حين يتم اعتمادها رسميا.

وسيتمكن الأشخاص من الوصول إلى خيار قائمة إنشاء الاستطلاع، في أحدث إصدار تجريبي من WhatsApp 2.22.20.11 لنظام أندرويد.

ولم يحد بشكل رسمي، موعد اعتماد هذه الميزة في الإصدار الثابت على هواتف سامسونج، وهناك احتمالية لتغيير موضع خيار الاستطلاع عند وصول الميزة في الإصدار الثابت، وقد يتم أيضًا تقليل عدد خيارات الإجابات من 12.