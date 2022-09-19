App Store
أخبارعلوم وتكنولوجيامنوعات

واتساب سيتيح إجراء استطلاعات رأي على هواتف أندرويد

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

قال موقع WABetaInfo المتخصص في أخبار تطبيقات المراسلات الأشهر في العالم، إن تطبيق واتساب يعمل على اعتماد ميزة استطلاعات الرأي الجماعية على الهواتف.

وأضاف الموقع أن النظرة الأولى على الميزة، أظهرت واجهة إنشاء الاستطلاع، التي ستتيح لك نشر سؤال بالإضافة إلى تقديم ما يصل إلى 12 خيارًا للإجابات.

من جهته أورد موقع سام موبيل، أن مستخدمي التطبيق، سيتمكنون من العثور على ميزة إنشاء استطلاع واتساب داخل القائمة التي تحتوي أيضًا على خيارات مشاركة الوسائط الأخرى، حين يتم اعتمادها رسميا.

وسيتمكن الأشخاص من الوصول إلى خيار قائمة إنشاء الاستطلاع، في أحدث إصدار تجريبي من WhatsApp 2.22.20.11 لنظام أندرويد.

ولم يحد بشكل رسمي، موعد اعتماد هذه الميزة في الإصدار الثابت على هواتف سامسونج، وهناك احتمالية لتغيير موضع خيار الاستطلاع عند وصول الميزة في الإصدار الثابت، وقد يتم أيضًا تقليل عدد خيارات الإجابات من 12.

 

 

- حــمــل التطبيق وتوصل بكل جديد -

App Store Google Play
صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

مقالات ذات صلة

حزب «UDP» يدعو للحفاظ على الحوار من أجل مصلحة البلاد

منذ 46 دقيقة

موريتانيا.. توقعات بهطل أمطار وانخفاض درجات الحرارة

منذ 15 ساعة

تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا في موريتانيا

منذ 17 ساعة

موريتانيا.. وزارة الصحة تكتتب 690 موظفا في جميع التخصصات

منذ 17 ساعة
زر الذهاب إلى الأعلى