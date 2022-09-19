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موريتانيا.. ارتفاع عدد الإصابات بحمى الوادي المتصدع 

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 9 دقائق
أعلنت وزارة التنمية الحيوانية في موريتانيا ارتفاع عدد الحالات المصابة بحمى الوادي المتصدع بين المواشي في خمس بؤر لهذا المرض تم تحديدها في عدة ولايات.
وقالت الوزارة إت الفحوص التي تم إجراؤها حتى الآن، أظهرت أن عدد الحالات الموجية بهذا المرض، ارتفع إلى 152 حالة إصابة، بعد إجراء 704 تحاليل.
وأضافت الوزارة أن المناطق التي تم فيها تسجيل هذه الإصابات هي: بلدية الزويرات بولاية تيرس زمور، وبلديتا أنصافني وحاسي عبدالله بولاية الحوض الغربي، وبلدية النيملان بولاية تكانت، وبلدية أطويل بولاية الحوض الشرقي، وبدية النباغية بولاية ترارزة.
وأشارت إلى أنها اتخذت جملة من الإجراءات لمواجهة هذا المرض شملت عزل وعلاج الحيوانات المصابة؛ والحد من حركة الحيوانات المصابة أو المشتبه بها؛ واستخدام المبيدات الحشرية ومكافحة الحشرات الناقلة؛ والتطعيم ضد داء الباستريلا عند الإبل.
وكانت الوزارة أعلنت نهاية الأسبوع الماضي، تسجيل149 بحمى الوادي المتصدع بين المواشي في مناطق من البلديات المذكورة، مضيفة أنها تولت لهذه النتيجة بعد إجراء 564 تحليلا.

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صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 9 دقائق

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