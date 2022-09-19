140 رجل أعمال موريتاني يشاركون في منتدى اقتصادي بالمغرب

تنطلق غدا الثلاثاء بمدينة الدار البيضاء المغربية فعاليات النسخة الثانية من المنتدى الاقتصادي الموريتاني المغربي، بإشراف من رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش.

ويشارك في المنتدى 140 من الفاعلين الاقتصاديين الموريتانيين الذين يمثلون مختلف القطاعات، وعلى رأسهم رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، إلى جانب الشركات الأعضاء بالاتحاد العام لمقاولات المغرب والمهتمة بالسوق الموريتاني.

وقال الاتحاد العام لمقاولات المغرب إن المنتدى يروم تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وإعطاء دفعة جديدة للعلاقات القائمة بين الهيئتين.

ويتضمن جدول أعمال المنتدى جلستين حول مناخ الأعمال في موريتانيا والمغرب ومشاريع استثمارية في قطاعات رئيسية “تعزز تنمية الاقتصادات الوطنية لكلا البلدين مثل الطاقة والزراعة والصناعات الغذائية وصناعة الأدوية والتمويل، بالإضافة للقاءات ثنائية بين رجال أعمال البلدين”، وفق بلاغ لاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين.

وقال رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، إن المنتدى سينطلق غدا بمشاركة مائة وأربعين من الفاعلين الاقتصاديين الموريتانيين من رؤساء المجموعات المالية والاقتصادية ومديري الشركات، ووسط حضور نوعي من نظرائهم المغاربة، وفق تأكيده.

وكانت العاصمة الموريتانية نواكشوط قد استضافت أواخر العام 2018 أشغال النسخة الأولى من المنتدى وشهدت آنذاك مشاركة مائة رجل أعمال مغربي.

وسط مشاركة كبيرة تنطلق غدا الثلاثاء بمدينة الدار البيضاء المغربية فعاليات النسخة الثانية من المنتدى الاقتصادي الموريتاني المغربي. بمشاركة مائة واربعين من الفاعلين الاقتصاديين الموريتاننين من رؤساء المجموعات المالية والاقتصادية ومدير ي الشركات

ووسط حضور نوعي من نظرائهم المغاربة — Mohamed Zein El Abidine Ould Cheikh Ahmed (@ZeinCheikh) September 19, 2022