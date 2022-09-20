اجتماع تنسيقي بين الجيش الموريتاني و”آفريكوم”

عقد الجيش الموريتاني، مع القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم)، اجتماعًا تنسيقيًا للجنة الوطنية 2022 في مقر أفريكوم.

الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي، كشفت عنه اليوم الثلاثاء، السفارة الآمريكية بنواكشوط، من خلال منشور قالت فيه، ” إن الوفد الموريتاني ترأسه قائد أركان البحرية المساعد العقيد محمد محمود الحضرمي، فيما ترأس اللواء كينيث ب. إيكمان الوفد الأمريكي”.

وأضافت أن “المسؤولين العسكريين في الجيش الموريتاني وآفريكوم، ناقشوا الأمن البحري والتعاون العسكري وأنشطة المساعدة الأمنية”.

وأشارت إلى أن الاجتماع الذي عقد في مقر القيادة العسكرية الآمريكية في إفريقيا “آفريكوم” تم خلاله التأكيد على الأهمية الثنائية للشراكة الأمريكية الموريتانية.