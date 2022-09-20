App Store
أخبارافريقياالساحل

اجتماع تنسيقي بين الجيش الموريتاني و”آفريكوم”

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات

عقد الجيش الموريتاني، مع القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم)، اجتماعًا تنسيقيًا للجنة الوطنية 2022 في مقر أفريكوم.

الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي، كشفت عنه اليوم الثلاثاء، السفارة الآمريكية بنواكشوط، من خلال منشور قالت فيه، ” إن  الوفد الموريتاني ترأسه قائد أركان البحرية المساعد العقيد محمد محمود الحضرمي، فيما ترأس اللواء كينيث ب. إيكمان الوفد الأمريكي”.

وأضافت أن “المسؤولين العسكريين في الجيش الموريتاني وآفريكوم، ناقشوا الأمن البحري والتعاون العسكري وأنشطة المساعدة الأمنية”.

وأشارت إلى أن الاجتماع الذي عقد في مقر القيادة العسكرية الآمريكية في إفريقيا “آفريكوم” تم خلاله التأكيد على الأهمية الثنائية للشراكة الأمريكية الموريتانية.

 

- حــمــل التطبيق وتوصل بكل جديد -

App Store Google Play
صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات

مقالات ذات صلة

الشرطة تعلن توقيف “عصابة إجرامية” في نواكشوط الشمالية

منذ 4 ساعات

في ظل تزايد حالات الإصابة بالحمى النزيفية.. السلطات تطلق حملة لتلقيح المواشي

منذ 21 ساعة

140 رجل أعمال موريتاني يشاركون في منتدى اقتصادي بالمغرب

منذ 21 ساعة

موريتانيا.. تسجيل 6 وفيات و11 إصابة بنوعين من الحمى النزيفية

منذ يوم واحد
زر الذهاب إلى الأعلى