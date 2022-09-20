انطلاق النسخة الثانية للمنتدى الاقتصادي الموريتاني المغربي

انطلق اليوم الثلاثاء في مدينة الدار البيضاء المغربية، المنتدى الاقتصادي الموريتاني المغربي، بمشاركة 140 من الفاعلين الاقتصاديين الموريتانيين الذين يمثلون مختلف القطاعات، إلى جانب الشركات الأعضاء بالاتحاد العام لمقاولات المغرب والمهتمة بالسوق الموريتاني.

ويتضمن جدول أعمال المنتدى جلستين حول مناخ الأعمال في موريتانيا والمغرب ومشاريع استثمارية في قطاعات رئيسية “تعزز تنمية الاقتصادات الوطنية لكلا البلدين مثل الطاقة والزراعة والصناعات الغذائية وصناعة الأدوية والتمويل.

كما سيتم عقد لقاءات ثنائية بين رجال أعمال البلدين، لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.