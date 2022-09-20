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أخبارالساحل

مالي تسمح للجيش الألماني بتنفيذ رحلات استطلاع

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أعلن متحدث باسم قيادة عمليات الجيش الألماني، اليوم الثلاثاء، أن القوات الألمانية في مالي أصبح بمقدورها أن تعاود تنفيذ مهام استطلاع جوي مرة أخرى في إطار مهمة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما).


وأوضح المتحدث أن السلطات المالية سمحت مرة أخرى بتسيير رحلات جوية للإجلاء الطبي بعد أن كانت معلقة منذ مدة.


غير أن السلطات المالية أبقت على عدم السماح بالقيام برحلات جوية بطائرة النقل العسكريةايه 400 إمورحلات شريك تعاقد مدني.


يشارك الجيش الألماني في مالي بأكثر من 1000 جندي في الوقت الراهن ضمن بعثة الأمم المتحدة (مينوسما).

وكالات

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صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات

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