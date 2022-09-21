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الأرصاد الجوية تتوقع هطْل أمطار على العاصمة نواكشوط

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات

أعلنت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، أنها تتوقع هطل أمطار خفيفة إلي متوسطة، يوم الخميس المقبل، على العاصمة الموريتانية نواكشوط.

وقالت الهيئة في منشور لها إن الرياح ستكون ضعيفة إلى معتدلة شمالية شرقية الي جنوبية شرقية، بينما ستكون الرؤية متأثرة بفعل الأتربة، والسماء ستكون قليلة الغيوم إلي غائمة.

وبالنسبة للحالة الجوية العامة في الداخل، فستكون الوضعية الجوية ملائمة لتساقطات مطرية خفيفة الي متوسطة، قوية أحيانا على الحوضين و لعصابه وتكانت وكوركول وكيدي ماغه و اترارزه و لبراكنه وداخلت انواذيبو وادرار و جنوب تيرس الزمور و شمال انشيري .
وأشارت إلى أن الرؤية ستكون متأثرة إلي محدودة، بفعل الأتربة على المناطق الشمالية و الوسطى من البلاد، فيما سثشهد درجات الحرارة انخفاضا طفيفا يوم الخميس المقبل على عموم التراب الموريتاني.

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صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات

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