اليونيسف: 42% من أطفال موريتانيا لا يرتادون المدارس

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” في موريتانيا، إن ما يقرب من 42% من الأطفال الموريتانيين في سن الدراسة لا يذهبون إلى المدرسة.

وأضافت في منشور لها أن التقديرات، تشير إلى أن ما يقارب ثلثي الأطفال في سن العاشرة حول العالم لا يستطيعون قراءة النصوص البسيطة وفهمها.

واعتبرت المنظمة الدولية أنه “بدون اتخاذ إجراءات عاجلة ستصبح أزمة التعلم العالمية كارثة للأجيال”.

وكانت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسف: قالت الأسبوع الماضي “إن قلة الموارد في المدارس، وتدني رواتب المعلمين ومؤهلاتهم، واكتظاظ الفصول الدراسية، وتقادم المناهج، كلها تقوض قدرة الأطفال على تحقيق إمكاناتهم كاملة”.