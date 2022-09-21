تعيينات في مجلس الوزراء ( أسماء)

أجرى مجلس الوزراء الموريتاني اليوم الأربعاء، خلال اجتماعه الأسبوعي، تعيينات في عدة وزارات ومؤسسات عمومية، جاءت كالآتي:

وزارة الداخلية واللامركزية

المؤسسات العمومية

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

المدير العام المساعد: أبو بكر امادو جا، رئيس قطاع سابقا.

وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي

ديوان الوزير

مكلفين بمهام

–محمد ولد محمد سالم ولد عدود، حاصل على شهادة دكتوراه.

– سيدن ولد سيد ولد أعمر، حاصل على متريز في القانون.

وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية

الأمانة العامة

الأمين العام: يعقوب ولد أحمد عيشه، أمين عام وزارة المالية سابقا

وزارة المالية

الأمانة العامة

الأمين العام: محمد المصطفي الملقب إيدوم عبدي أجيد، أمين عام وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية سابقا.

وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي

الأمانة العامة

الأمين العام: أحمدو ولد أخطيره، أمين عام وزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان سابقا.

وزارة الصحة

المؤسسات العمومية

المختبر الوطني لرقابة جودة الأدوية

المدير العام: مختار ولد حمدو، مدير المستشفى الجهوي بانواذيبو سابقا

وزارة المياه والصرف الصحي

الأمانة العامة

الأمين العام: مختار ولد حندي، والي الحوض الغربي سابقا.

وزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان

الأمانة العامة

الأمينة العامة: أمعزيزة منت كربالي، امينة عامة لوزارة المياه والصرف الصحي سابقا.

وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة

الأمانة العامة

الأمين العام: عالي سوماري، أمين عام وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي سابقا.