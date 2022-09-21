تعيينات في مجلس الوزراء ( أسماء)
أجرى مجلس الوزراء الموريتاني اليوم الأربعاء، خلال اجتماعه الأسبوعي، تعيينات في عدة وزارات ومؤسسات عمومية، جاءت كالآتي:
وزارة الداخلية واللامركزية
المؤسسات العمومية
الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة
المدير العام المساعد: أبو بكر امادو جا، رئيس قطاع سابقا.
وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي
ديوان الوزير
مكلفين بمهام
–محمد ولد محمد سالم ولد عدود، حاصل على شهادة دكتوراه.
– سيدن ولد سيد ولد أعمر، حاصل على متريز في القانون.
وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية
الأمانة العامة
الأمين العام: يعقوب ولد أحمد عيشه، أمين عام وزارة المالية سابقا
وزارة المالية
الأمانة العامة
الأمين العام: محمد المصطفي الملقب إيدوم عبدي أجيد، أمين عام وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية سابقا.
وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي
الأمانة العامة
الأمين العام: أحمدو ولد أخطيره، أمين عام وزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان سابقا.
وزارة الصحة
المؤسسات العمومية
المختبر الوطني لرقابة جودة الأدوية
المدير العام: مختار ولد حمدو، مدير المستشفى الجهوي بانواذيبو سابقا
وزارة المياه والصرف الصحي
الأمانة العامة
الأمين العام: مختار ولد حندي، والي الحوض الغربي سابقا.
وزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان
الأمانة العامة
الأمينة العامة: أمعزيزة منت كربالي، امينة عامة لوزارة المياه والصرف الصحي سابقا.
وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة
الأمانة العامة
الأمين العام: عالي سوماري، أمين عام وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي سابقا.