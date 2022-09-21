App Store
أخبار

تعيينات في مجلس الوزراء ( أسماء)

صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

أجرى مجلس الوزراء الموريتاني اليوم الأربعاء،  خلال اجتماعه الأسبوعي، تعيينات في عدة وزارات ومؤسسات عمومية، جاءت كالآتي: 

وزارة الداخلية واللامركزية

المؤسسات العمومية

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

المدير العام المساعد: أبو بكر امادو جا، رئيس قطاع سابقا.

وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي

ديوان الوزير

مكلفين بمهام

محمد ولد محمد سالم ولد عدود، حاصل على شهادة دكتوراه.

سيدن ولد سيد ولد أعمر، حاصل على متريز في القانون.

وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية

الأمانة العامة

الأمين العام: يعقوب ولد أحمد عيشه، أمين عام وزارة المالية سابقا

وزارة المالية

الأمانة العامة

الأمين العام: محمد المصطفي الملقب إيدوم عبدي أجيد، أمين عام وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية سابقا.

وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي

الأمانة العامة

الأمين العام: أحمدو ولد أخطيره، أمين عام وزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان سابقا.

وزارة الصحة

المؤسسات العمومية

المختبر الوطني لرقابة جودة الأدوية

المدير العام: مختار ولد حمدو، مدير المستشفى الجهوي بانواذيبو سابقا

وزارة المياه والصرف الصحي

الأمانة العامة

الأمين العام: مختار ولد حندي، والي الحوض الغربي سابقا.

وزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان

الأمانة العامة

الأمينة العامة: أمعزيزة منت كربالي، امينة عامة لوزارة المياه والصرف الصحي سابقا.

وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة

الأمانة العامة

الأمين العام: عالي سوماري، أمين عام وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي سابقا.

- حــمــل التطبيق وتوصل بكل جديد -

App Store Google Play
صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

مقالات ذات صلة

الحكومة «ترحب» بنتائج الحوار حول الانتخابات

منذ ساعتين

رابطة العالم الإسلامي والأمم المتحدة ووفد من مملكة السويد يحتفون برفع الستار عن “المسدس المعقود” بالرياض

منذ 4 ساعات

موريتانيا تنضم لاتفاقية «مجتمع دول المحيط الأطلسي»

منذ 10 ساعات

اليونيسف: 42% من أطفال موريتانيا لا يرتادون المدارس

منذ 12 ساعة
زر الذهاب إلى الأعلى