أعلنت وزارة التنمية الحيوانية في موريتانيا، تسجيل 20 إصابة جديدة بحمى الوادي المتصدع، ليرتفع بذلك مجموع الإصابات بهذا المرض بين المواشي إلى 172 إصابة.

وقالت الوزارة إن هذه الإصابات، تم تسجيلها بعد إجراء 768 تحليلا لبعض المواشي، في عدد من الولايات الموريتانية التي تم فيها تحديد 5 بؤر لانتشار المرض.وأضافت في منشور لها، أن الولايات التي تم فيها تحديد بؤر انتشار حمى الوادي المتصدع هي: الحوضين وتيرس زمور وتكانت وترارزة.

وأكدت أنها اتخذت جملة من الإجراءات لمواجهة المرض شملت علاج الحيوانات المصابة، وعزلها، والحد من حركة الحيوانات المصابة أو المشتبه بها؛ و استخدام المبيدات الحشرية ومكافحة الحشرات الناقلة؛ والتطعيم ضد داء الباستريلا عند الإبل.

وكان وزير الصحة الموريتاني المختار ولد داهي أعلن أمس الأربعاء، أن قطاعه سجل حتى الآن سبع وفيات لأشخاص مصابين بحمى الوادي المتصدع، و 13 إصابة مؤكدة وحالات اشتباه أخرى، مؤكدا أن كل المخالطين لأي حالة سجلت يتم فحصهم للتأكد من سلامتهم.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن القطاع وضع بالتعاون مع عدة قطاعات حكومية أخرى، خطة تقوم على التوقع والاستجابة، مؤكدا عدم وجود ما يستدعي القلق بشأن هذه الحمى، لكون هذا النوع من الأمراض دائما ما يحدث في مثل هذه المواسم، حسب تعبيره.

وشدد وزير الصحة الموريتاني على ضرورة توخي الحيطة والحذر من قبل المواطنين والتبليغ عن كل حالة تم الاشتباه بها.