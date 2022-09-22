أمام الأمم المتحدة.. موريتانيا تعرض جهود مكافحة التطرف العنيف

قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك عرضا عن التجربة الموريتانية في مجال مكافحة التطرف العنيف و التصدي لآثار التغير المناخي.

جاء ذلك خلال مشاركته أمس الأربعاء بنيويورك، في طاولة مستديرة نظمتها الدانمارك بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة لمناقشة الأمن المناخي و أمن منطقة الساحل.

وأكد ولد مرزوك خلال العرض، الدور المحوري لحفظ السلام في جلب التنمية والاستثمار، والمقدرات التي تتوفر عليها منطقة الساحل عموما.