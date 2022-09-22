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أخبار

غزواني: حريصون على تطوير العلاقات مع السعودية

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات

أعرب الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، عن حرصه على مضاعفة العمل من أجل تعزيز علاقات التعاون بين بلاده والمملكة العربية السعودية.

جاء ذلك في برقية وجهها ولد الغزواني اليوم الخميس، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بمناسة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وقال ولد الغزواني خلال البرقية إنه “حريص على أن تنمو وتتعزز باستمرار علاقات الأخوة والتعاون الوثيقة القائمة بين بلدينا الشقيقين”.

وأضافت البرقية أنه “في الوقت الذي تحتفل فيه المملكة العربية السعودية الشقيقة بعيدها الوطني يسرني أن أعبر لجلالتكم عن أصدق التهانئ وأطيب التمنيات بموفور الصحة والعافية لكم شخصيا وبالمزيد من التقدم والازدهار للشعب السعودي الشقيق”.

كما وجه الرئيس الموريتاني برقية مماثلة لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أعرب خلالها عن عزمه على مضاعفة العمل من أجل أن تنمو وتتعزز علاقات التعاون بين البلدين.

 

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صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات

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