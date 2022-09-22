وزارة الإسكان تحذر من بيع قطع أرضية «غير مشرعة»

حذرت وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، في موريتانيا، اليوم الخميس، من أشخاص يحاولون التغرير بالمواطنين، من خلال عرضهم لقطع أرضية غير مشرعة في العاصمة نواكشوط.

الوزارة في بيان لها، قالت إنها توصلت «بمعلومات تفيد بتهيئة أشخاص لعدد كبير من القطع الأرضية، مع تحديد معالمها، في مناطق محاذية لمدينة نواكشوط من الناحية الشمالية الغربية».

وأوضحت أن الأشخاص «يستظهرون بمقررات قديمة، لهذه القطع الأرضية، ويحاولون بيعها للمواطنين» محذرة من التعامل معهم.

وأشارت الوزارة إلى أن المعلومات المتحصل عليها، تفيد أن «هؤلاء الأشخاص يدعون أن جهات رسمية في وزارة الإسكان تقف خلفهم، وهي محاولة جديدة للتغرير بالمواطنين».

وحثت «الجميع على تحمل المسؤولية، وعدم تعريض أموالهم للضياع» مطالبة من «المواطنين التبليغ عن هؤلاء الأشخاص لدى الجهات المختصة».

وطالبت بالامتناع عن «شراء أي قطع أرضية غير موجودة على المخطط العام الجديد لمدينة نواكشوط».

وطالبت الراغبين في الشراء الحصول مقدما على نسخة رسمية من مخطط القطعة الأرضية قبل شرائها.