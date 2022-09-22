موريتانيا.. أمطار متفاوتة على ثمان ولايات

أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية، أن مقاييسها سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية هطل أمطار على عدة مناطق داخل البلاد جاءت على النحو التالي:

الحوض الشرقي:

بلكلال………………………….46 مم

اقليك اهل بيه……………31 مم

كصر البركه………………….18 مم

الحوض الغربي:

مدبوكو………………………..24 مم

اقرقار…………………………..50 مم

ادفيعه…………………………25 مم

لعوينات……………………..10 مم

اهل كربالي………………..07 مم

عين فربه……………………06 مم

كتول…………………………..53 مم

اطويل………………………..15 مم

بغداد…………………………15 مم

مسيل كرفافه…………….11 مم

تاكوديت…………………….05 مم

لعصابه:

بودجبيبايه…………………57 مم

ادباي المبروك…………..35 مم

بدراعه2……………………..33 مم

مدن المبروك…………….25 مم

اذراع………………………….20 مم

ازويره………………………..09 مم

كيفه…………………………..04 مم

تاهميره………………………04 مم

كاقي………………………….62 مم

تناهه………………………….59 مم

ادفيعه اولاد سيدي……53 مم

اهل الجيلاني……………..50 مم

اولاد الامين………………..50 مم

لكليبيه………………………..50 مم

اكليبيت اهل الدين……..50 مم

كوجندي……………………..45 مم

اهل امبصو………………..45 مم

ادويره الدرديري………….44 مم

بوسريويل…………………..40 مم

كلى بلى افلان…………..40 مم

كنكوصه………………………39 مم

لكويسي……………………….26 مم

هامد……………………………22 مم

الطلحايه……………………..21 مم

اولاد حم………………………21 مم

اودي افلان…………………..20 مم

اهل معط الله………………15 مم

الخلوه…………………………..15 مم

حي كامه………………………15 مم

اهل اعيمر…………………….10 مم

جلوه بومديد…………………20 مم

لفطح……………………………09 مم

كوركول:

لمقيمظ…………………………50 مم

المان……………………………..40 مم

اندجادجبني الشرفه……….40 مم

تارنكه……………………………..36 مم

بتك ااهل اليماني…………..33 مم

اندجادجبني كاندكا…………26 مم

بتك اهل العالي…………….25 مم

بدامي……………………………23 مم

امبود……………………………..14 مم

بطحت اولاد عايد…………..12 مم

فرع لادم………………………..12 مم

دجيبابه…………………………..08 مم

تيكوبرا……………………………06 مم

تجمع افدجار………………….34 مم

مقطع لعريش………………05 مم

مونكل……………………………04 مم

تولل مقامه…………………..50 مم

صانييى………………………..30 مم

مقامه…………………………..03 مم

آدرار:

اطار…………………………….02 مم

انتيركنت………………………09 مم

داخلت انواذيبو:

الشامي……………………….25 مم

اتميمشات……………………05 مم

تكانت:

القديه…………………………..15 مم

انبيكه……………………………03 مم

كيدي ماغه:

كلينكمو…………………………35 مم

دانكرمو…………………………33 مم

الخشبايه………………………30 مم

دجالا ……………………………28 مم

اهل صمب…………………..28 مم

اهل دجاتو…………………….25 مم

اهل سيدي ول امبارك….25 مم

سيلبابي………………………..22 مم

اهل سالم………………………..15 مم

حاسي شكار………………………15 مم

اهل سنو……………………………15 مم

واعرت اهل احميميد…………..07 مم

تاشوط………………………………..05 مم

واعرت اهل لكحل…………………04 مم

الاسلام………………………………….60 مم

الشيه1…………………………………..40 مم

بوكيدجام………………………………..38 مم

برودي……………………………………..37 مم

الشيه 2……………………………………37 مم

اهل سكابه………………………………..35 مم

كنكو ………………………………………….35 مم

الملكه…………………………………………35 مم

اشكاطه……………………………………….31 مم

بايدجام …………………………………..31 مم

بؤته………………………………………………30 مم

سلوقو…………………………………………..30 مم

المصكول……………………………………..30 مم

سابوسيرى…………………………………….29 مم

سلو………………………………………………28 مم

دجاكيلي……………………………………….27 مم

الشوطه……………………………………….25 مم

بتنده…………………………………………….25 مم

لمبغدد………………………………………..25 مم

الجديده……………………………………….23 مم

قابو……………………………………………..21 مم

ازنيكي………………………………………….21 مم

فيتاسه………………………………………….19 مم

اجار………………………………………………..58 مم

بكربه……………………………………………..55 مم

دجاليبه…………………………………………..55 مم

عر…………………………………………………..46 مم

انخيله 1………………………………………….42 مم

اهل الحسن……………………………………..40 مم

انخيله 2……………………………………………40 مم

اهل ابريك……………………………………….38 مم

الطبال 4 ………………………………………..35 مم

دجكي………………………………………………..34 مم

ومبو…………………………………………………..33 مم

ول الرامي تادريصه……………………………20 مم

ول الرامي بديزكن………………………………20 مم

اكوينيت……………………………………………..06 مم

اهل عالي الجديده………………………………06 مم

اندملي اهل موسى……………………………..48 مم

لكليبيه…………………………………………………46 مم

مسيل لحبش……………………………………….45 مم

دقفك ابن وهيب…………………………………45 مم

اكوانيت……………………………………………….43 مم

ول ينج…………………………………………………40 مم

بدجبايه………………………………………………..40 مم

اويد اجريد…………………………………………….40 مم

حاسي البكره الواد………………………………….40 مم

فرع الكتان…………………………………………….40 مم

ابحيره 1 …………………………………………….38 مم

كرفافه……………………………………………………36 مم

بعنز……………………………………………………….35 مم

ابير افرا………………………………………………….35 مم

دافور……………………………………………………35 مم

اندملي انياكي……………………………………..33 مم

اهل الامين…………………………………………..30 مم

النبييه………………………………………………….30 مم

لعوينات……………………………………………..25 مم

لحرج المركز………………………………………..22 مم

لعبلي…………………………………………………13 مم

متعيلك المدن……………………………………13 مم

بنعمان 1……………………………………………05 مم

اينشيري:

اكجوجت……………………………………………30 مم