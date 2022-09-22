طلاب أوكرانيا: «سئمنا» وعود الحكومة ونطالب غزواني بحل مشكلتنا

طالب الطلاب الموريتانيون في أوكرانيا، اليوم الخميس، الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بالتدخل السريع لإنقاذ مستقبلهم الدراسي والعمل على حل الملف العالق منذ سبعة أشهر, مضيفين أنهم «سئموا الوعود الحكومية».

وقال البيان الصادر عن الطلاب، إن «مستقبلهم الدراسي «دخل منعرجا خطيرا نتيجة لطول فترة انقطاعهم الدراسي خاصة مع بداية العام الدراسي الجديد».

وأضاف البيان أن العهود التي قطعتها الحكومة الموريتانية قبل سبعة أشهر «ما زالت تراوح مكانها إلى اليوم رغم كثرة اجتماعاتنا مع الإدارات المعنية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي».

وأشار الطلاب إلى أن «كثرة مواعيد الوزارة لحل مشكلتنا وإعادة توجيهنا توحي بعدم مبالاتها بقضيتنا على الرغم من وعد وزير التعليم العالي الحالي شخصيا بإعطاء الأولية لنا في المنح الخارجية هذه السنة» وفق تعبيرها.

وتعود «مشكلة» الطلاب الموريتانيين، في أوكرانيا، إلى مارس الماضي، حيث وصلوا إلى نواكشوط، بعد اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية.

وأعرب الطلاب بعد وصولوهم إلى موريتانيا، عن «تخوفهم من تأثير الأزمة على مستقبل دراستهم» مطالبين بتوفير مقاعد في بعض الدول الأوروبية لمواصلة مشوارهم الدراسي.

وبخصوص مواصلة الدراسة للطلاب، قالت الحكومة آنذاك إنها « كما وفرت لهم إجلاء آمنا، ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان عدم اختلال مسارهم الدراسي » وفق تعبيره.