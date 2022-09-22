الأرصاد الجوية تتوقع تهاطلات مطرية على مناطق مختلفة

أعلنت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، أن الحالة العامة للطقس خلال الـ48 ساعة القادمة ، ستكون الوضعية الجوية فيها ملائمة لتساقطات مطرية خفيفة إلى متوسطة على عدة مناطق في موريتانيا.

وحسب بيان الهيئة فإن مناطق داخلت انواذيبو وإنشيري وآدرار وجنوب تيرس الزمور وشمال تݣانت ولعصابة، ولبراكنة والحوضين ستشهد تساقطات مطرية.

وأفادت الهيئة، في نشرتها اليومية أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضا طفيفا على المناطق الساحلية، و ولايات اترارزة وݣورݣل وݣيدي ماغا بينما ستبقى مرتفعة على باقي التراب الموريتاني.

أما بالنسبة لحالة الطقس المتوقعة على مستوى مدينة نواكشوط ستتميز برياح ضعيفة إلى معتدلة جنوبية غريبة إلى جنوبية شرقية، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والسماء قليلة الغيوم إلى غائمة مع توقع لتساقطات مطرية خفيفة إلى متوسطة.

ٱما وضعية البحر فسيكون قليل الاضطراب إلى مضطرب على طول الساحل الشمالي الغربي و الجنوب الغربي، هذا وسيتراوح علو موج البحر مابين(1,25 إلى 2,5م)، وفق البيان.