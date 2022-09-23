هلا التويجري.. أول إمرأة تتولى رئاسة حقوق الإنسان في السعودية

صدر بالمملكة العربية السعودية أمر ملكي بتعيين الدكتورة هلا بنت مزيد بن محمد التويجري رئيسة لهيئة حقوق الإنسان في المملكة، لتكون بذلك أول إمرأة تتولى هذا المنصب في السعودية.

وكانت هلا التويجري تشغل منصب الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة في المملكة العربية السعودية منذ يونيو (حزيران) 2017، وهي رئيسة فريق تمكين المرأة في مجموعة العشرين ومستشارة إدارية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمرتبة الخامسة عشرة منذ أبريل (نيسان) 2021.

والتويجري من مواليد عام 1974 وعرفت باهتمامها بقضية تمكين المرأة وتوظيف طاقاتها والعمل على تطويرها وارتفاع فرص العمل المخصصة للنساء مع رؤية المملكة 2030.

وهي حاصلة على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في الأدب الإنجليزي من جامعة الملك سعود، وعملت معيدة بعد حصولها على درجة الماجستير بالجامعة نفسها.

كما نالت الدكتورة التويجري وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثانية عام 2021.