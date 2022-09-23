موريتانيا تمنح الجزائر حصصا سنوية للصيد في مياهها الإقليمية

اتفقت موريتانيا والجزائر خلال اجتماع اللجنة الفنية المشتركة للبلدين، في مجال الصيد البحري، على منح الجزائر حصصا سنوية للصيد في المياه الاقليمية الموريتانية.

الاجتماع الذي تم مساء الخميس في الجزائر شددت خلاله الأطراف على ضرورة الارتقاء بمجال الصيد البحري بما يسهم في الاندماج والتكامل بين البلدين، وفق وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وقال وزير الصيد البحري الجزائري، هشام سفيان صلواتشي إن اللجنة الفنية المشتركة الجزائرية الموريتانية في مجال الصيد البحري التي جرت مؤخرا بنواكشوط “سادها نقاش بناء وتشاور مثمر مكن من قطع أشواط كبيرة في إعداد مشروع إطار التعاون متعدد الجوانب في مجال الصيد البحري و تربية المائيات وتطوير الصيد في أعالي البحار”.

وأضاف أن هذا الإطار الجديد يتضمن خصوصا كيفيات وتقنيات استغلال الحصص الصيدية الممنوحة للجزائر وكذا تحديد عملية التعاون لتمكين الموريتانيين من الاستفادة من الإمكانات والمنتجات والخبرات التي تحوز عليها الجزائر في مجال الصيد البحري.

وأشار الوزير الجزائري إلى الرغبة الكبيرة التي لمسها لدى نظيره الموريتاني “للارتقاء بمجال الصيد البحري بما يساهم في الاندماج والتكامل بين الجزائر وموريتانيا”.

ومن جانبه عبر وزير الصيد و الاقتصاد البحري الموريتاني محمد ولد عابدين ولد أمعييف عن شكره للجزائر على التعاون خاصة في مجال التكوين، حيث استفادت موريتانيا من خبرة العديد من المعاهد الجزائرية، وفق تعبيره.

أما فيما يتعلق بأهداف اللجنة الفنية المشتركة الجزائرية الموريتانية في مجال الصيد البحري فتتمثل، حسبه، في تجسيد التعاون وفق المصالح المشتركة بين البلدين, خاصة فيما يتعلق بالحصص الصيدية الممنوحة للجزائر في المياه الاقليمية الموريتانية والتكوين البحري والانتاج والانقاذ البحري وبناء السفن واستزراع الاسماك.