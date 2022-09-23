الوزير الأول يوصي بجرد واقع المؤسسات التعليمية قبل الافتتاح

أوصى الوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال خلال اجتماع للتحضير للعام الدراسي بجرد واقع المؤسسات التعليمية، بعد موسم الأمطارلهذه السنة ورفع وضعية المدارس خلال الاجتماع المقبل للجنة الوزارية المكلفة بالتحضير للدخول المدرسي والجامعي.

وقد ناقشت اللجنة خلال الاجتماع، عروضا مقدمة من طرف القطاعات المعنية كل حسب اختصاصه عن الدخول المدرسي و الجامعي2022-2023 و الذي يشهد هذه السنة تنفيذ الإجراءات الأولية من القانون التوجيهي للتعليم الذي أجازته الجمعية الوطنية.

ودعا ولد بلال خلال الاجتماع لمضاعفة الجهود من أجل الرفع من أداء المنظومة التربوية وبمزيد التنسيق بين مختلف القطاعات المتدخلة فيهذا الميدان .

و استعرضت اللجنة خلال الاجتماع جل الإجراءات التنفيذية التي سيتم تنفيذها هذه السنة و التي تعد السنة الأولى من الانطلاقة الحقيقيةلتواجد مدرسة جمهورية تكفل التجانس و التناغم بين مكونات مجتمعنا و توطد اساسيات الوحدة الوطنية، وفق مانشره موقع الوزارة الأولى.