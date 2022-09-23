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أخبار

بعد انتشارها في مناطق حدودية.. إطلاق حملة تطعيم ضد الحصباء

صورة محمدي موسى محمدي موسى تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 34 دقيقة

أطلقت وزارة الصحة الموريتانية صباح اليوم الجمعة من مدينة سيليبابي، حملة للتطعيم ضد الحصباء بولايات كيديماغه والحوضين، وستستمر لمدة 10 أيام، ويستفيد منها حوالي 480.113 طفلا تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر – 15 سنة. 

وقال وزير الصحة المختار ولد داهي إن الحملة تأتي بعد تسجيل حالات من الحصباء لدى سكان القرى الحدودية خلال الأشهر الماضية، مشيرا أن هذه الحملة تتنزل ضمن خطة قطاع الصحة المتعلقة بالوقاية و التصدى لكل طارئ صحي عمومي.

وأوضح وزير الصحة أن انتشار المرض في هذه المناطق استدعى من القطاع إعداد و تسيير حملة للتطعيم ضد الحصباء بأغلب القرى الحدودية تحصينا للذين لم يستفيدوا قط من التطعيم و تدعيما للتحصين للذين أخذوا اللقاح من قبل، حسب تعبيره.

ودعا الوزير الطواقم المشاركة في الحملة للتحلي بالروح المهني والعمل على إحراز الأهداف المرسومة مع ترشيد الوسائل وعقلنة تسييرها، حسب تعبيره.

وعبر ولد داهي عن شكره لشركاء القطاع فى التنمية و خصوصا البنك الدولي الذى يمول هذه الحملة بالولايات  التى يتدخل بها برنامج «عناية»، المشروع الذى ساهم بشكل كبير فى تحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين ، وفق الوزير.

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صورة محمدي موسى محمدي موسى تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 34 دقيقة

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