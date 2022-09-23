تازيازت تمول مشروعا لتحلية المياه بقرى حوض آرغين

أعلنت شركة تازيازت موريتانيا أنها مولت مشروعا لإعادة تشغيل ثلاث وحدات تحلية، بتمويل قدره 3,9 مليون أوقية جديدة ستوفر كمية معتبرة من الماء العذب والصالح للشرب لسكان الحظيرة الوطنية لحوض آرغين.

وقالت الشركة إن هذا المشروع يدخل ضمن شراكة وقعتها شركة كينروس- TMLSA التي تتبع لها تازيازت والحظيرة الوطنية لحوض آركين عام 2019 مدته 5 سنوات ويرمي إلى حماية القيمة العالمية الاستثنائية للحظيرة الوطنية.

وأضافت أن هذا الاتفاق يتضمن ،تطبيق نظام متابعة وتشارك للمعارف العلمية وكشفا نباتيا وجردا للحيوانات ومساكنها بالإضافة إلى دراسة للشبكة المائية للمنطقة الممتدة من تازيازت إلى الحظيرة الوطنية لحوض آركين.

وأشارت إلى أن إعادة وحدات تحلية المياه موجودة في ثلاث قرى. وتسمح هذه الوحدات بإنتاج يومي إجمالي قدره 45 مترا مكعبا من الماء العذب والصالح للشرب لفائدة قرى اركيبه وتيشوط ومحطة تن علول التي تغذي، هي نفسها، قرى تن علول وإيويك وآركيص وتيسوت.

وأكدت أن هذا المورد المائي الذي بات متوفرا من جديد سيسمح بتحسين الظروف المعيشية ل 1200 قروي يعيشون في هذه المناطق وتسهيل تنمية نشاطاتهم المهنية حول منتجات البحر.

ووفقا للتعهدات المقدمة للحظيرة الوطنية لحوض آركين، وفرت الشركة المعدات واليد العاملة والمستهلكات لرفع مستوى وحدات التحلية الثلاث هذه بمبلغ قدره 3,9 مليون أوقية جديدة (ما يعادل 104000 دولار أمريكي).