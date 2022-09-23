موريتانيا.. أمطار متفاوتة في 11 ولاية (مقاييس)

أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية الموريتانية، أن مقاييس المطر سجلت خلال ال24 ساعة الماضية تساقط كميات من الأمطار على عدة مناطق من البلاد وذلك على النحو التالي:

الحوض الشرقي:

اكوينيت ………………… 46 مم

اعوينات الراجاط ………………… 26 مم

امات لعكاريش ………………… 25 مم

النعمه ………………… 25 مم

طيبت اهل سدينه ………………… 25 مم

بنكو ………………… 20 مم

ابيرني ………………… 20 مم

اشميم ………………… 16 مم

الشاميه ………………… 16 مم

المطار ………………… 14 مم

صونداج السالك ………………… 34 مم

امبييكت لحواش ………………… 30 مم

اظليم ………………… 22 مم

ام اعشيش 1 ………………… 65 مم

بمسعود ………………… 60 مم

انجامه 1 ………………… 55 مم

الزرك ………………… 55 مم

امرج ………………… 35 مم

امرج البل ………………… 32 مم

امرج الخير ………………… 25 مم

دار البركه ………………… 25 مم

المزوزيه ………………… 20 مم

لحنيكات ………………… 10 مم

احسي الغغبره ………………… 35 مم

الستريه ………………… 15 مم

اعوينات ازبل ………………… 05 مم

اقليك اهل امحمد ………………… 04 مم

تمبدغه ………………… 04 مم

لحسي لبيظ ………………… 35 مم

باسكنو ………………… 05 مم

دار العافيه الشرفه ………………… 70 مم

ام اظليمين ………………… 21 مم

امبري الدلاح ………………… 15 مم

السيفان 1 ………………… 11 مم

الحوض الغربي:

انصفني ………………… 10 مم

الزاكيه ام اعكال ………………… 09 مم

اكني البركه ………………… 07 مم

تاكوديت ………………… 35 مم

بغداد ………………… 13 مم

لعصابه:

الخلوه ………………… 30 مم

اشكاطه ………………… 27 مم

كاقي ………………… 15 مم

تناهه ………………… 11 مم

هامد ………………… 04 مم

كوركول:

ضاو ………………… 25 مم

دولل ………………… 20 مم

مقامه ………………… 10 مم

الدار البيظه ………………… 10 مم

لبراكنه:

سورومالى ………………… 66 مم

ويندينك ………………… 26 مم

الضبه ………………… 12 مم

الليوه ………………… 08 مم

امبان ………………… 06 مم

اترارزه:

ارقيوات ………………… 25 مم

اشكاره ………………… 23 مم

روصو ………………… 19 مم

ربينت بلعمش ………………… 13 مم

كرمور ………………… 11 مم

ابداه ………………… 11 مم

جدر المحكن ………………… 05 مم

بيرت ………………… 45 مم

الخواره ………………… 17 مم

اندجاكو ………………… 16 مم

كرمسين ………………… 16 مم

انتينو ………………… 12 مم

ابدن ………………… 08 مم

لبيرد ………………… 07 مم

الجامع ………………… 05 مم

كم 48 ………………… 04 مم

علب احمد دين ………………… 02 مم

احسي عبدو ………………… 25 مم

التوفيق ………………… 13 مم

مبروك الخط ………………… 11 مم

تكند ………………… 08 مم

الدار البيظه ………………… 07 مم

احسي اهل باب الدين ………………… 06 مم

تاكلالت ………………… 04 مم

المذرذره ………………… 04 مم

ايشايه ………………… 04 مم

لكصيبه 2 ………………… 19 مم

انتيكان ………………… 16 مم

اللكات ………………… 05 مم

آدرار:

اكصير الطرشان ………………… 18 مم

اطواز ………………… 15 مم

داخلت نواذيبو:

بلنوار ………………… 11 مم

اصبيبرات ………………… 10 مم

انواذيبو ………………… 03 مم

لقريدت ………………… 02 مم

انال ………………… 02 مم

انوامقار ………………… 27 مم

كيديماغا:

الجديده ………………… 16 مم

برودي ………………… 15 مم

ازنيكي العربي ………………… 15 مم

كوراي ………………… 04 مم

ومبو ………………… 16 مم

دجاليبه ………………… 12 مم

تيرس زمور:

افديرك ………………… 04 مم

إنشيري:

لحريشه ………………… 30 مم

اسميعه 1 ………………… 27 مم

كلب لمابط ………………… 25 مم

تابلنكوت ………………… 25 مم

ربط اهل كركوب ………………… 20 مم

تجريت ………………… 18 مم

المشروع ………………… 15 مم

بنشاب ………………… 10 مم

بلوار ………………… 10 مم

تناكوط ………………… 07 مم

امحيجرات ………………… 04 مم