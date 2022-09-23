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“الوادي المتصدع”.. 216 إصابة بين المواشي في ست ولايات

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعة واحدة

أعلنت وزارة التنمية الحيوانية في موريتانيا اليوم الجمعة ، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بحمى الوادي المتصدع بين المواشي بلغ 216 حالة موزعة على ست بؤر في ست ولايات.

وكانت آخر إحصائية كشفت عنها الوزاة يوم أمس، أظهرت أن عدد الإصابات بالمرض، بلغ 172 حالة، مايعني تسجيل 44 إصابة جديد بحمى الوادي المتصدع خلال اليوم الأخير.

وقالت الوزارة في نشرتها اليومية، أنها توصلت لهذه النتيجة بعد إجراء 848 تحليلا لعدد من المواشي في ولايات الحوض الشرقي ؛
والحوض الغربي ؛ و اترارزه ؛ و آدرار ؛ و تكانت ؛و تيرس زمور.

وأضافت أنها اتخذت جملة من الإجراءات لمواجهة المرض شملت علاج الحيوانات المصابة وعزلها، والحد من حركة الحيوانات المصابة أو المشتبه بها؛واستخدام المبيدات الحشرية ومكافحة الحشرات الناقلة؛ والتطعيم ضد داء الباستريلا عند الإبل.

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صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعة واحدة

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