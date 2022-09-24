دراسة: شرب 4 أكواب من الشاي قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري

توصلت دراسة جديدة إلى أنّ شرب الشاي الأسود أو الأخضر أو الأولونغ (شاي صيني تقليدي)، قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وبحسب الدراسة المنشورة مؤخرا، فإن شرب 4 أكواب من أنواع الشاي هذه يوميًا، ارتبط بتراجع الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 17%، خلال 10 سنوات. وهذه الدراسة التي لم تُنشر بعد في مجلة علمية، ستُعرض في الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية لدراسة أمراض السكري، هذا الأسبوع، في ستوكهولم، وفق ما أورد موقع شبكة CNN،

وقالت شياينغ لي، مؤلفة الدراسة الأولى وطالبة الدراسات العليا في جامعة يوهان للعلوم والتكنولوجيا في الصين، إنّ العلاقة بين شرب الشاي وخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني خضعت للدراسة سابقًا، لكن النتائج أتت غير متّسقة.

وأوضحت لي لـCNN، أنّ “دراستنا أظهرت أنّ الرابط بين تناول الشاي ومرض السكري يعتمد على كمية الشاي المستهلكة. فقط الاستهلاك الكافي من الشاي يظهر تأثيرات سريرية”، متابعة أنه “استنادًا إلى النتائج التي توصلنا إليها، أنصح الناس باستهلاك المزيد من الشاي في حياتهم اليومية».

درس مؤلفو الملخّصات ملفات 5199 بالغًا لم يسبق أن عانوا من مرض السكري من النوع الثاني، وشاركوا باستطلاع الصحة والتغذية الصيني (CHNS) للمرة الأولى.

وبحسب موقع ـCNN فإن الاستطلاع عبارة عن دراسة استطلاعية تبحث في الاقتصاد، والقضايا الاجتماعية، وصحة السكان، في تسع مقاطعات صينية. وكانت الدراسة قد جندت المشاركين وتابعتهم بين عامي1997 و2009. وفي بداية الدراسة، قدم المشاركون معلومات حول عوامل نمط الحياة، مثل عادات الطعام والشراب، وممارسة الرياضة، والتدخين، واستهلاك الكحول.

ووجد الباحثون بداية أن المخاطر مماثلة لتطوير مرض السكري من النوع الثاني لدى مستهلكي الشاي وغير المستهلكين له.

لكن عندما قرر الباحثون النظر بالكمية المستهلكة بين شاربي الشاي، فقد أحدث الأمر فرقًا من خلال إجراء مراجعة منهجية لـ19 دراسة جماعية شملت أكثر من مليون بالغ في ثمانية بلدان. وأتت النتائج مختلفة. فكلما زاد عدد أكواب الشاي الأخضر أو الأولونغ أو الأسود المستهلك يوميًا، تراجع خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

أما المقاييس التي تم تتبّعها في هذه الدراسات، فاعتمدت على ما إذا كان يشرب المشاركون أقل من كوب واحد من الشاي يوميًا، أو بين كوب وثلاثة أكواب يوميًا، أو أربعة أكواب وما فوق.

وحذّر مؤلفو الدراسة في بيان من أنّ بحثهم لا يُثبت أنّ شرب الشاي يقلّل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، بل يشير إلى أن شرب الشاي يُحتمل أن يساهم بذلك. كما أشاروا إلى أنهم اعتمدوا على تقييم المشاركين الخاص لجهة كمية الشاي المستهلكة، ولم يتمكنوا من استبعاد احتمال تأثير أسلوب الحياة الذي لم يخضع للقياس، والعوامل الفزيولوجية على النتائج.