بوينغ تدفع 200 مليون دولار في تسوية قضائية بسبب “737 ماكس”

ستدفع شركة بوينغ كو الأمريكية 200 مليون دولار في تسوية قضائية، بعدما وجهت إليها الاتهامات سابقاً بتضليل محققين فيما يتعلق بسلامة طائراتها من نوع بوينغ 737 ماكس.

وتحطمت طائرتان من هذا النوع في السنوات الماضية ما أدى إلى مقتل 346 شخصاً.

وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الخميس إنها وجهت التهمة إلى الشركة المصنعة للطائرات ورئيسها التنفيذي السابق، دينيس مويلنبورغ، بإدلاء تصريحات عامة مضللة عن الطائرة وعن نظام التحكم الآلي فيها.

واكتشف لاحقاً أن ثغرات شابت نظام الطيران الآلي وأنه السبب الأساسي في كارثتي تحطم الطائرتين في إندونيسيا (2018) وإثيوبيا (2019).

ورغم أن بوينغ كو ومويلنبورغ لم يعترف بأنهما مذنبين، إلا أنهما عرضا تسوية مالية لحل القضية. وسيدفع مويلنبورغ الذي أقيل من منصبه بعد حادث التحطم الثاني، مليون دولار.

وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إن الشركة ومويلنبورغ كانا يعلمان بأن خللاً يشوب نظام الملاحة الجوية الذي يعرف يامس “MCAS” ولكنهما مع ذلك أعلنا مراراً أن الطائرة آمنة للطيران.

وأشار مسؤول في الهيئة إلى أن المتهمين أعطيا الأولوية للأرباح المادية على حساب سلامة الناس.