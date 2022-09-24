عودة الإيبولا.. أوغندا تسجل أربع وفيات في حصيلة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الأوغندية الجمعة وفاة ثلاثة أشخاص بفيروس إيبولا في أوغندا ليرتفع عدد الضحايا إلى أربعة منذ ثلاثة أيام وإعلان السلطات وجود “وباء” في وسط البلاد.

وأكدت وزارة الصحة في بيان “خلال الساعات ال24 الماضية (…) تم تسجيل ثلاث وفيات جديدة”. وسُجلت جميع الوفيات في منطقة موبيندي الواقعة على بعد 150 كيلومترا غرب العاصمة كمبالا.

أعلنت السلطات الصحية في هذا البلد الافريقي الواقع في منطقة البحيرات العظمى الثلاثاء وفاة رجل يبلغ 24 عاما جراء إيبولا، هي الأولى منذ عام 2019.

وشهدت أوغندا في السابق تفشي فيروس إيبولا الذي أودى بالآلاف في جميع أنحاء إفريقيا منذ اكتشافه في عام 1976 في جمهورية الكونغو الديموقراطية المجاورة.

وتعود آخر حالات الإصابة المسجلة في البلاد إلى عام 2019، مع خمس وفيات على الأقل بعد “انتقال الفيروس من جمهورية الكونغو الديموقراطية التي كانت تواجه تفشيا كبيرا في إقليمها الشمالي الشرقي” بحسب منظمة الصحة العالمية.

وعندما تفشي الفيروس عام 2000 توفي 200 شخص.

كما تم الإبلاغ عن حالة إصابة بفيروس إيبولا في أغسطس الماضي في إقليم شمال كيفو الكونغولي المتاخم لرواندا وأوغندا بعد أقل من ستة أسابيع على إعلان انتهاء تفشي المرض في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية.

غالبا ما يؤدي فيروس إيبولا الى الوفاة ولكن هناك الآن لقاحات وعلاجات لمعالجة هذه الحمى النزفية التي تنتقل إلى الإنسان من طريق الحيوانات المصابة.

ويتسبب إيبولا بحمّى شديدة وفي أسوأ الحالات بنزف لا يمكن وقفه. وينتقل الفيروس عبر سوائل الجسم ويكون الأشخاص الذين يعيشون مع المصابين أو يتولّون رعايتهم الأكثر عرضة للإصابة به.