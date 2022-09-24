 بمشاركين لاعبين جدد .. مبارة دولية ودية بين موريتانيا وبنين بالمغرب

يواجه المنتخب الموريتاني لكرة القدم (المرابطون) نظيره البنيني، اليوم السبت، بالمملكة المغربية، ضمن المعسكر الذي يقيمه المرابطون استعدادا للجولات المقبلة في تصفيات أمم أفريقيا «كوت ديفوار 2023».

وستقام هذه المباراة على ملعب البشير في مدينة “المحمدية” بالمغرب، مساء اليوم عند الساعة السابعة بتوقيت غرينتش.

وخاض المرابطون خلال الأيام الماضية، عدة حصص تدريبية بالعاصمة المغربية، وتدربوا على خطط تكتيكية مختلفة، لاختبار قدرات الجميع ومدى انسجامهم مع استراتيجية اللعب المتبعة من طرف المدرب، خاصة مع انضمام لاعبين جدد سيلعبون لأول مرة مع المنتخب الوطني، وفق الاتحادية الموريتانية لكرة.

ووجه القمري أمير عبدو خلال هذا المعسكر الدعوة لخمسة لاعبين جدد يدافعون لأول مرة عن ألوان العلم الموريتاني هم: « يراما انجوي، بكاري كامارا، صمبا مادان، خديم ادياو».

وسيخوض المرابطون مباراة ثانية أمام منتخب الكونغو برازفيل يوم 27 من نفس شهر سبتمبر الجاري، وذلك في إطار التحضيرات الخاصة بمواصلة التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا للأمم – كوتديفوار 2023.

واستلم القمري أمير عبدو زمام الأمور في المنتخب الموريتاني شهر الماضي، خلفا للفرنسي ديدي جوميز، المقال على إثر النتائج السيئة في نهائيات أمم افريقيا وكأس العرب.

وقال أمير عبدو إن الهدف من هذا التربص هو التحضير الجيد للجولتين المقبلتين من التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا للأمم ضد منتخب الكونغو، على أمل أن يتحقق التأهل في مارس أو سبتمبر المقبل، وفق قوله.

واختار أمير عبدو القائمة التالية للمشاركة في المعسكر:

الحراسة: ناموري دياو (أفسي تفرغ زينه)، امباكي اندياي (نواكشوط كبنغس)، بابكر انياص (تونذيلا)

الدفاع: عالي اعبيد (يوتا آراد)، بيراما انجوي (العربي)، خديم دياو (أفسي حوريا)، حسن احويبيب (الزوراء)، إبراهيما كيتا، نوح محمد العبد (أفسي نواذيبو)، محمد دلاهي يالي (أفسي نواذيبو)، الدمين السالك (أفسي نواذيبو)

الوسط: محسن بده (أفسي نواذيبو)، قسوما فوفانا (كلوج)، عبد الله محمود (آلافيس)، محمد اسويعيد (الحدود)، الحاج با (آبولون ليماسول)، ألميكي انجياي (إيريس أفسي)، كامارا باكاري (باريس 13 أتلتيكو)

الهجوم: إسماعيل دياكيتي (الصفاقس)، أبو بكر كامارا (أولمبياكوس)، اباب إبنو با (بوو أفسي)، إدريسا تيام (لوغو)، آمادو انياص (المقاولون)، سليمان آن (فيرتون)، صامبا مادان (أفسي أبينال)