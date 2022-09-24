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أخبار

موريتانيا تقيم علاقات ديبلوماسية مع بنما 

صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 46 دقيقة

وقعت موريتانيا ودولة بنما إعلانا مشتركا لعلاقات دبلوماسية على مستوى السفراء، وذلك بمقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، على هامش الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة.

ووقع الإعلان وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج،  محمد سالم ولد مرزوك، أمس الجمعة، ووزيرة الخارجية بجمهورية بنما ماريكا موينس.

وجرى التوقيع بحضور سفير موريتانيا ومندوبها الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة،سيدي محمد الاغظف وحسني الفقيه، السفير مكلف بمهمة بديوان الوزير، و الحاج لحبيب مستشار ثان ببعثة موريتانيا  لدى منظمة الأمم المتحدة.

وتقع بنما في منطقة أميركا الوسطى، ويحدها من الشمال البحر الكاريبي، ومن الشرق البحر الكاريبي وكولومبيا، ومن الجنوب كولومبيا وخليج بنما والمحيط الهادي، ومن الغرب كوستاريكا، ويبلغ عدد سكانها حوالي أربع ملايين، 

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صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 46 دقيقة

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