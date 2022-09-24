موريتانيا.. أمطار على 7 ولايات (مقاييس)

أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية، أن مقاييس المطر سجلت خلال ال24 ساعة الماضية، هطول أمطار على عدة مناطق من البلاد وذلك على النحو التالي:

الحوض الشرقي:

ويزن ………………………………… 25 مم

اطويل ………………………………… 70 مم

اركن ………………………………… 09 مم

الحوض الغربي:

المدوب ………………………………… 28 مم

ام المعارك ………………………………… 25 مم

لعيون ………………………………… 05 مم

كب انوامر ………………………………… 45 مم

اجحافيه ………………………………… 45 مم

تامشكط ………………………………… 32 مم

لعزيله ………………………………… 25 مم

كلب الحوليه ………………………………… 15 مم

الكربه ………………………………… 15 مم

كاعت التيدومه ………………………………… 15 مم

لكريفه ………………………………… 06 مم

لعصابة:

مقطع اسفيره ………………………………… 20 مم

باميره ………………………………… 27 مم

كامور ………………………………… 13 مم

كرو ………………………………… 04 مم

الغيره ………………………………… 02 مم

الطارف ………………………………… 50 مم

تصلح ………………………………… 45 مم

الرك ………………………………… 41 مم

لمنيكعه ………………………………… 40 مم

بومديد ………………………………… 37 مم

الكمبه ………………………………… 30 مم

لكديم ………………………………… 29 مم

كوركول:

صانييى ………………………………… 25 مم

نيرول ………………………………… 25 مم

كومبو ………………………………… 25 مم

تولل ………………………………… 22 مم

آدرار:

أطار ………………………………… 10 مم

أوجفت ………………………………… 30 مم

شنقيط ………………………………… 05 مم

داخلت نواذيبو:

بلنوار ………………………………… 01 مم

تيرس زمور:

ازويرات ………………………………… 17 مم

افديرك ………………………………… 21 مم

اتواجيل ………………………………… 11 مم