السفير السعودي: السعودية وموريتانيا تربطهما علاقات استثنائية

قال السفير السعودي في موريتانيا، محمد بن عايد البلوي، إن السعودية وموريتانيا، تربطهما علاقات استثنائية متميزة في شتى المجالات.

وأشار السفير السعودي إلى أن هذه العلاقات شهدت تطورا ملحوظا في ظل القيادة «الرشيدة لكل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، وصاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني»

وأضاف السفير في خطاب خلال الحفل الذي نظمته سفارة المملكة العربية السعودية الليلة البارحة في نواكشوط بمناسبة تخليد الذكرى (92) لليوم الوطني السعودي، «أن البعد التاريخي شكل قاعدة صلبة لهذه العلاقات الأخوية التي أثمرت عن شراكة وتعاون في مختلف المجالات وتطابق الرؤى اتجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك».

وقال إن المملكة تنظر بإعجاب إلى ما حققته «رؤية فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، من خلال برنامج “تعهداتي” وترى فيه نقلة نوعية لمستقبل مشرف على طريق التقدم والرخاء».

وأوضح أن العاهل السعودي يولى اهتماما بالغا لتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات وهو «ما تجلى من خلال المساهمات والتمويلات التي تقدمها المملكة التي تعتبر أكبر ممول للمشاريع التنموية في موريتانيا».

وأشار إلى أن بلاده تشهد نهضة شاملة وإنجازات عظيمة غير مسبوقة في كافة المجالات، وكانت رفاهية المواطن محورها واهتمامها الأول، وتبوءت المملكة مكانة متميزة بين الدول برؤية واضحة لمتطلبات المستقبل.

وذكر بأن الاقتصاد السعودي يصنف ضمن أقوى الاقتصادات الحديثة حيث تحتل المملكة مكانة متميزة بين مجموعة العشرين، كما حققت تقدما كبيرا في المؤشرات العالمية ومن أهمها النمو التنافسي الرقمي والتكنلوجيا والجاهزية المستقبلية.

جرى الحفل بحضور وزير العدل الموريتاني محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج وكالة، ووزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، الداه ولد سيدي ولد أعمر طالب، ووزير المالية، إسلمو ولد محمد أمبادي، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في موريتانيا.

تحتفل السعودية بيومها الوطني الثاني والتسعين تحت شعار “هي لنا دار”، والتي بدأت فعالياتها يوم أمس وتستمر حتى السادس والعشرين في مختلف مناطق المملكة.