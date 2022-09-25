موريتانيا.. توقع أمطار مع بداية انخفاض درجات الحرارة

أعلنت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية أن الجبهة المدارية اليوم الأحد وغدا الاثنين على عدة مناطق من موريتانيا، مع توقع هطول أمطار في عدة ولايات.

وقالت الهيئة في بيان صحفي عبر صفحتها على الفيسبوك إن الحالة الجوية ليومي الأحد والاثنين سيميزها “تمركز الجبهة المدارية شمال نواكشوط مرورا بانشيري وآدرار وتيرس زمور”.

وتوقعت الهيئة “حدوث تساقطات مطرية خفيفة إلى متوسطة، قوية أحيانا على الحوضين ولعصابة وتكانت ولبراكنة واترارزة وانواكشوط وانشيري وآدرار وتيرس زمور”.

وأضافت أن بالتزامن مع هذه الوضعية “ستشهد درجات الحرارة تراجعًا طفيفًا على عموم التراب الوطني”.

أما بخصوص العاصمة نواكشوط، فتوقعت الهيئة أن الرياح ستبقى “ضعيفة إلى معتدلة، جنوبية غربية إلى شمالية شرقية”، فيما أكدت أن “السماء ستكون قليلة الغيوم إلى غائمة مع تساقطات مطرية خفيفة إلى متوسطة”.

ودعت الهيئة جميع المواطنين إلى “اليقظة”، وخصت بالذكر “الناقلين بين المدن”.