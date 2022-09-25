App Store
أخبار

موريتانيا.. توقع أمطار مع بداية انخفاض درجات الحرارة

صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ دقيقتين

أعلنت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية أن الجبهة المدارية اليوم الأحد وغدا الاثنين على عدة مناطق من موريتانيا، مع توقع هطول أمطار في عدة ولايات.

وقالت الهيئة في بيان صحفي عبر صفحتها على الفيسبوك إن الحالة الجوية ليومي الأحد والاثنين سيميزها “تمركز الجبهة المدارية شمال نواكشوط مرورا بانشيري وآدرار وتيرس زمور”.

وتوقعت الهيئة “حدوث تساقطات مطرية خفيفة إلى متوسطة، قوية أحيانا على الحوضين ولعصابة وتكانت ولبراكنة واترارزة وانواكشوط وانشيري وآدرار وتيرس زمور”.

وأضافت أن بالتزامن مع هذه الوضعية “ستشهد درجات الحرارة تراجعًا طفيفًا على عموم التراب الوطني”.

أما بخصوص العاصمة نواكشوط، فتوقعت الهيئة أن الرياح ستبقى “ضعيفة إلى معتدلة، جنوبية غربية إلى شمالية شرقية”، فيما أكدت أن “السماء ستكون قليلة الغيوم إلى غائمة مع تساقطات مطرية خفيفة إلى متوسطة”.

ودعت الهيئة جميع المواطنين إلى “اليقظة”، وخصت بالذكر “الناقلين بين المدن”.

- حــمــل التطبيق وتوصل بكل جديد -

App Store Google Play
صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ دقيقتين

مقالات ذات صلة

السفير السعودي: السعودية وموريتانيا تربطهما علاقات استثنائية

منذ 17 ساعة

موريتانيا.. أمطار على 7 ولايات (مقاييس)

منذ 20 ساعة

موريتانيا تقيم علاقات ديبلوماسية مع بنما 

منذ 24 ساعة

 بمشاركين لاعبين جدد .. مبارة دولية ودية بين موريتانيا وبنين بالمغرب

منذ يوم واحد
زر الذهاب إلى الأعلى