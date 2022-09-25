تونس.. تكريم مخرجيْن موريتانيين في مهرجان للسينما

كرم المهرجان الدولي الحر لضفتي المتوسط بتونس، في ختام فعاليات دورته الرابعة، المخرجين الموريتانيين محمد المصطفى ولد البان، والناجيسيدي، الذين مثلا موريتانيا في هذه النسخة.

المهرجان شهد كذلك، مشاركة الفلم الموريتاني القصير، “لحظة صمت” للمخرجة الموريتانية لالة كابر، في المسابقة الرسمية، وتمكن من حصد جائزة لجنة التحكيم.

وتسلط قصة الفلم الضوء على المشاكل التي يعانيها الصم الموريتانيون في مجال التواصل مع الأشخاص السامعين، وحالة التجاهل التي تعانيها هذه الشريحة، خاصة في الإدارات الحكومية في ظل غياب المترجمين.

وتم خلال المهرجان، توقيع اتفاقية شراكة بين جمعية إبداع المتخصصة، والمعهد الوطني للفنون في موريتانيا، في مجالات التكوين والانتاج والتسويق.

وحسب ما أعلن عنه المعهد، فإن هذه الاتفاقية، تدخل هذه ضمن خطة عمل المعهد، وتعد من بين سلسلة شراكات محلية ودولية اخرى، سبق له أن عقدها مع عدة جهات دولية منذ تأسيسه.