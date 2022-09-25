هذا ما قاله يحيى ولد أحمد الوقف أمام مزارعي الأرز

قال وزير الزراعة يحيى ولد أحمد الوقف، اليوم الأحد، إن الحكومة ستشرع في حل مشاكل المزارعين، خاصة تلك المتعلقة بالحملة الزراعية للعام 2022 – 2023، مثل شراء فائض منتوج الأرز من عند المزارعين.

ولد الوقف كان يتحدث في تصريح صحفي عقب زيارة مزرعة (ثمار) المختصة في إنتاج الخضروات والفواكه، بالقرب من مدينة روصو، جنوب غربي موريتانيا، وبعد لقاء مع مزارعي الأرز في الولاية.

وأضاف الوزير في تصريح نقلته الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) أنه استمع للمشاكل التي يواجه المزارعون في الحملة الزراعية الحالية، وقال إنه يطمئنهم بأن “كل المشاكل المطروحة سيتم الشروع في حلها من طرف القطاع والسلطات الإدارية في اترارزة”.

وأوضح في السياق ذاته أن الحلول ستشمل “شراء فائض منتوج الأرز المتوفر لدى المزارعين، أو غير ذلك من القضايا التي تخدم العملية الإنتاجية”.

وشدد ولد الوقف على أنه من خلال التنسيق بين وزارة الزراعة والسلطات المحلية “سيتم العمل على تجاوز كل العقبات لتحقيق الأهداف المنشودة طبقا لتطلعات السلطات العليا في البلاد في مجال الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي”، وفق تعبيره.

وأكد الوزير أن الحملة الزراعية السابقة “حققت نجاحا كبيرا في إنتاج الأرز”.

وفي تصريحاته قال ولد أحمد الوقف، الذي أسندت له حقيبة الزراعة قبل أشهر قليلة، إن “جهودًا كبيرة ستبذلُ من أجل حماية المنتوج الوطني، حيث بدأ القطاع فعليا بالتحضير لذلك على مختلف المستويات”.