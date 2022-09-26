حوادث سير وإلغاء 215 رحلة.. عاصفة تضرب جزر الكناري

ضربت عاصفة “هرمين” اليوم الأحد جزر الكناري الاسبانية، وخاصة مدينة لاس بالماس التي سجلت فيضانات وانهيارات أرضية، أسفرت عن حوادث سير وانقطاع التيار الكهربائي، بالإضافة إلى إلغاء عدد كبير من الرحلات الجوية، وتوقف كافة الأنشطة الثقافية والرياضية وإغلاق المدارس.

وأعلنت الهيئة المشغلة للمطارات الإسبانية، إلغاء 215 رحلة جوية في جزر الكناري، بسبب عاصفة “هرمين” الاستوائية، كما تم تحويل مسار 25 رحلة جوية بسبب العاصفة، بحسب ما نقلت شبكة “يورو نيوز” الأوروبية.

وألغت الخطوط الجوية الإسبانية اليوم 82 رحلة جوية في أنحاء جزر الكناري، ونقلت “رويترز” عن شركة أينا الإسبانية لتشغيل المطارات قولها: إنه تم إلغاء 34 رحلة من مطار تينيريفي نورث، و22 من لاس بالماس، و14 من إل هيرو، و8 من لانزاروتي ، و4 من لا غوميرا.

وأعلنت السلطات أن العاصفة الاستوائية تسببت في “فيضانات وانهيارات أرضية وانقطاع التيار الكهربائي وحوادث سيارات واقتلاع الأشجار في عدة مناطق بعد اجتياحها 6 مناطق مختلفة في الأرخبيل”.

وغمرت الأمطار الغزيرة الشوارع، وسدت الأشجار المتساقطة بعضها، فيما قال الرئيس الإقليمي أنخيل فيكتور توريس في مؤتمر صحفي إنه من المتوقع أن تتحرك العاصفة بالقرب من الجزر.

وقررت السلطات تعليق الأحداث الرياضية والثقافية وإغلاق المدارس، اليوم الاثنين، وطلبت من المواطنين البقاء في منازلهم.

وأرسلت وحدات الشرطة الاسبانية تحذيرات إلى السكان تطلب منهم عدم الخروج، وتطلق عبارات تحذيرية من “شلالات” مياه تجتاح الشوارع بسبب غزارة الأمطار.

📢PASEO DE CHIL

Precaución con el agua que está bajando por los muros y se está acumulando en los carriles. ⚠️Evita los desplazamientos en vehículos pic.twitter.com/NqDLM2OkBd — Policía Local LPA (@PoliciaLPA) September 25, 2022

من جهتها أصدرت الوكالة الوطنية الإسبانية للأرصاد الجوية “تحذيراً أحمر” خاصاً بالطقس بالنسبة لجزر غران كناريا ولاس بالماس وإل هيرو، وأمرت سلطات الجزر بإغلاق المدارس.

وتوقع المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن تستمر الأمطار الغزيرة حتى يوم الاثنين، ولكن المركز عاد ليخفض تصنيف العاصفة إلى مستوى “منخفض استوائي”.