تمويل أمريكي بقية 28 مليون دولار لتعليم وتغذية الأطفال

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في نواكشوط، اليوم الاثنين، عن تمويل جديد بقيمة 28.5 مليون دولار، لبرنامج تعليم وتغذية الأطفال في موريتانيا.

وقالت السفارة في منشور لها، إن السفيرة الآمريكية في موريتانيا، سينثيا كيرشت، أكدت صباح اليوم لوزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية في موريتانيا أوسمان مامودو كان تقديم بلادها لهذا الدعم.

وأضافت أن هذا الدعم يدخل في إطار برنامج “ماكغفرن دول” الدولي للغذاء من أجل التعليم وتغذية الطفل (McGovern-Dole) الذي يستمر لمدة خمس سنوات، وسيتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة التهذيب الوطني واصلاح النظام التعليمي.

وأكدت أن البرنامج سيوفر أزيد من 60 مليون (60،488،991) وجبة مدرسية لـ 98752 طالبًا في 320 مدرسة ابتدائية في ولايات لبراكنة وغورغول وتكانت.

ويعد برنامج ماكغفرن دول الدولي للغذاء من أجل التعليم وتغذية الطفل برنامجًا للمعونة الغذائية مصرحًا به في قانون الأمن الزراعي والاستثمار الريفي لعام 2002 وينص على التبرع بالسلع الزراعية الأمريكية، وما يرتبط بها من مساعدات مالية وتقنية للقيام بالتغذية المدرسية وما قبل المدرسة في البلدان الأجنبية.