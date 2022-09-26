موريتانيا.. أمطار متفاوتة على 8 ولايات (مقاييس)

أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية الموريتانية، أن مقاييسها سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية هطل أمطار على عدة مناطق داخل البلاد جاءت على النحو التالي:

الحوض الشرقي:

المطار.………………….06 مم

الواسعه.………………….50 مم

عين الفتح.………………….47 مم

اللمبه.………………….40 مم

ام اعشيش.………………….19 مم

لحسي لبيظ.………………….09 مم

باسكنو.………………….02 مم

لبنيباري.………………….80 مم

منت احميديت.………………….65 مم

المبروك.………………….60 مم

تشليت لكور.………………….45 مم

اجمانيه.………………….45 مم

كصر البركه.………………….39 مم

امريشه.………………….35 مم

اطويل 1.………………….28 مم

افيرني.………………….26 مم

اقطوعت ابهاه.………………….25 مم

دجيكني.………………….06 مم

ديده قلي.………………….40 مم

ابحيره.………………….20 مم

الحوض الغربي:

امنيصيره الجديده.………………….47 مم

مدبوكو.………………….20 مم

كوكي.………………….15 مم

كوبني.………………….10 مم

افلانيه.………………….06 مم

طلي لخظر.………………….04 مم

كتول.………………….20 مم

النايليه.………………….15 مم

بغداد.………………….10 مم

تاكوديت.………………….09 مم

اطويل.………………….09 مم

تامشكط.………………….09 مم

لعصابه:

ابلاجميل.………………….30 مم

اولاد سيدي.………………….30 مم

اشكيك سبك.………………….30 مم

اولاد الامين.………………….22 مم

اولاد حم.………………….21 مم

حي كامه.………………….20 مم

اودي افلان.………………….16 مم

اهل معط الله.………………….16 مم

ورنكل معلوم.………………….15 مم

كنكوصه.………………….14 مم

اكواكيل.………………….22 مم

لعويسي.………………….07 مم

لكديم.………………….04 مم

لبراكنه:

اكراع اسدر.………………….50 مم

صانييى.………………….24 مم

الشاكو.………………….22 مم

امبالادجي.………………….20 مم

ارويندي الطالب.………………….20 مم

تولدى.………………….20 مم

اباي.………………….12 مم

بونى دجيري.………………….10 مم

كورل صادى.………………….10 مم

ول بيرم.………………….07 مم

كورل داده.………………….04 مم

مال.………………….25 مم

امبرمص.………………….22 مم

آدرار:

اطار.………………….50 مم

اطواز.………………….45 مم

اكصير الطرشان.………………….31 مم

شوم.………………….04 مم

شنقيطي.………………….33 مم

داخلت انواذيبو:

اتميمشات.………………….04 مم

تكانت:

اكفان 1.………………….45 مم

انتورطه.………………….35 مم

ازويره.………………….35 مم

فرع التمات.………………….30 مم

صالت انعوي.………………….29 مم

لحرج.………………….22 مم

ادروم.………………….22 مم

تكننت.………………….20 مم

ادبلكي.………………….13 مم

اكرج البهنيس.………………….10 مم

اشاريم.………………….09 مم

فرع اجرك.………………….08 مم

لحويطات.………………….01 مم

كيدي ماغه:

واعرت اهل احميميد.………………….26 مم

ارتمو.………………….15 مم

الشيه 1.………………….25 مم

امباله المركز.………………….20 مم

سلوقو.………………….20 مم

بوكيدجام.………………….19 مم

ومبو.………………….11 مم

الملكه.………………….05 مم

الشيه 2.………………….05 مم

لحرج دجامدجام.………………….22 مم

اويد امور.………………….20 مم

فرع الكتان.………………….20 مم

دافور.………………….17 مم

امبيديع اساقه.………………….15 مم

بعنز.………………….10 مم

العدله.………………….09 مم

حاسي البكره الواد.………………….09 مم

مسيل لحبش.………………….07 مم

لحرج.………………….07 مم

لحرج المركز.………………….07 مم

ول الرامي تادريصه.………………….10 مم