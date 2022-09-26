موريتانيا تغلق عشرات المحلات لبيع “مواد منتهية الصلاحية”

قالت إدارة حماية المستهلك وقمع الغش بوزارة التجارة والصناعة والسياحة، إنها أغلقت نحو 214 محلا تجاريا في أغسطس الماضي، لبيعهم مواد منتهية الصلاحية، ومضاربات في الأسعار.

وقالت حماية المستهلك في بيان، اليوم الاثنين، إنها صادرت خلال الشهر الماضي كميات من مختلف المواد منتهية الصلاحية من محلات تجارية في نواكشوط فرضت على أصحابها غرامات.

وأضافت أنها أتلفت ما يقارب 500 طن من المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية، جمعت خلال الأشهر الماضية من مختلف الأسواق في نواكشوط.

ونوهت على أنها رصدت نحو 825 مخالفة، موزعة ما بين عدم علانية الأسعار، واحتكار ومضاربات في الأسعار.

وأكدت أنها تلقت أكثر من 500 شكاية في الشهر الماضي، أبلغ أصحابها عن مخالفة بعض المحلات القوانين المعمول بها.

وشددت على أنها ستواصل حملة ضد المحلات التي تقوم بزيادة تسعرة غاز “البوتان” المنزلي ومعاقبة أصحابها.