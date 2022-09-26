موريتانيا.. تعديل جزئي في الحكومة الموريتانية

أعلنت رئاسة الجمهورية، مساء اليوم الاثنين، تعديلا جزئيا على الحكومة الموريتانية، طال وزارات التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، والوظيفة العمومية والشغل، والتنمية الحيوانية، بالإضافة إلى الأمانة العامة للحكومة.

وعين ابراهيم فال ولد محمد لمين وزيرا للتهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، وهو الذي شغل منصب وزير التنمية الحيوانية لأقل من شهر.

وعين محمد ولد عبد الله ولد عثمان، وزيرا للتنمية الحيوانية، وهو الذي كان يشغل منصب وزير الوظيفة العمومية.

كما عينت الرئاسة زينب بنت أحمدناه، وزيرة للوظيفة العمومية والشغل، وهي التي كانت تشغل منصب الوزيرة الأمينة العامة للحكومة.

وعين لام المختار الحسيني، أمينا عاما للحكومة.

وخرج في التعدل الجديد، آداما بوبكر سوكو، وهو الذي سبق أن شغل عدة وزارات آخرها وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي.